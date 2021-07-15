В Иркутске суд арестовал мужчину, который пытался спрыгнуть с 13 этажа с ребенком

В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал Романа Терентьева, который хотел спрыгнуть с балкона 13 этажа вместе с ребенком. В СИЗО ему придется провести два месяца.
Напомним, все произошло 13 июля - неадекватный мужчина вылез на наружную сторону балкона. Что самое страшное – он держал в руках 5-летнего сына. Все происходило на улице Советской в многоэтажке. Очевидцы сразу же позвонили в полицию.
Также, как стало известно, в таком положении он находился больше часа и постоянно кричал «Где моя жена?».
Как сообщают свидетели ЧП – он стоял на карнизе балкона 13 этажа. Причина такого поведения – развод с женой. С ней у 34-летнего Романа Терентьева начался бракоразводный процесс. Вот он и решил устроить любимой такой сюрприз — предупредил её об этом в смс.