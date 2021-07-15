Спорткомплексы в Новосибирской области строят быстрее благодаря типовому проекту
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Спорткомплексы в Новосибирской области строят быстрее благодаря типовому проекту

3:44:197/15/2021Фото: Правительство НСО
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В Колывани в рамках рабочей поездки в район губернатор Андрей Травников посетил площадку строящегося по типовому проекту спортивного комплекса. Глава региона проконтролировал ход выполнения мероприятий по итогам личного приёма главой региона жителя Колывани Ивана Елисова по вопросу строительства спорткомплекса.

Ан6дрей Травников оценил спорткомплекс

Это долгожданный объект для жителей всего района. Заказчик – ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (УКС). Цена контракта – 130 млн руб. Спорткомплекс строится по утверждённой Правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». При этом, по инициативе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», была направлена заявка на софинансирование строительства объекта в 2020 году из федерального бюджета в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» и государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Андрей Травников высоко оценил степень готовности объекта во время общения с одним из заявителей прямо на строительной площадке: «Многое сделано, я сегодня в очередной раз контролировал исполнение поручений. Развитие Колывани не остановится. Задача по спорткомплексу – вовремя завершить работы. Зал универсальный, можно заниматься различными видами спорта. Добивайтесь новых побед, и самое главное, чтобы много ребятишек приходило сюда», – пожелал Губернатор колыванцам.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Иванинский отметил, что спортивные объекты – важная составляющая системы укрепления здоровья граждан. «Мы всегда говорим об охране здоровья, говорим только о поликлиниках или больницах. Безусловно, они важны. Но здоровье нации, жителей Новосибирской области, Колыванского района определяется не только наличием медицинских учреждений, а прежде всего возможностью профилактики. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет открыт в самое ближайшее время – это настоящий дворец спорта, и мы видим радость, которую испытывают от ожидания его открытия и профессиональные спортсмены, и все жители района. Мы много говорим о привлекательности сельского образа жизни, а это – не только школы и больницы, но и возможность заниматься спортом. Это будет большой подарок колыванцам, который, безусловно, увеличит продолжительность жизни».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что этот комплекс – универсальный, а это значит, что любители физкультуры и профессиональные спортсмены смогут заниматься различными видами физической активности. «Подобный комплекс уже есть в Тогучинском районе. В нашем регионе давно внедряется практика строительства объектов социальной инфраструктуры по типовым проектам, что позволяет сэкономить средства областного бюджета и, самое главное, время. Сегодня степень готовности комплекса очень высокая. До конца 2021 года планируется завершить стройку и сделать объект доступным для жителей Колыванского района и Новосибирской области в целом. Уверен, что появление нового спортивного объекта даст новый стимул развитию физической культуры и спорта в районе, привлечёт к активному образу жизни большее число людей. К тому же, здесь можно будет проводить и крупные региональные соревнования», – подчеркнул Сергей Ахапов.

Общая площадь здания составит почти две тысячи квадратных метров. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовке. Здесь есть универсальный игровой зал, тренажёрный зал, зал для бокса и беговая дорожка. Срок завершения работ – конец декабря этого года.

Проектная документация разработана на основании проекта «Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18)». Этот проект был признан Минстроем России экономически эффективной проектной документацией повторного использования.

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