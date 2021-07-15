Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки на 15 июля

По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе зарегистрировано 49 533 случая коронавируса (+193 за сутки), в том числе у 3 480 детей. 43 138 пациентов выздоровели (+101 за сутки).
Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 65, 59, 63, 68 лет и двое мужчин в возрасте 69 лет и женщины в возрасте 61, 67, 69 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 190 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 917 пациентов, в том числе 87 детей.
В отделениях реанимации находятся 438 человек. На ИВЛ – 75 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 003 413 тестов на коронавирус.