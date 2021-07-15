В Москве самокат насмерть сбил известного ученого-биолога Ивана Пигарева

Сегодня, 15 июля, стало известно, что в Москве погиб ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева, 80-летний Иван Пигарев. Его насмерть сбил самокат. Об этом сообщил заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый, Кирилл Иванов.
- Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получил травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось, - сказал Иванов.
Выяснилось, что ученый на велосипеде столкнулся с самокатом на велодорожке.