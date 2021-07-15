В России выявили 25 293 новых зараженных коронавирусом 15 июля
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В России выявили 25 293 новых зараженных коронавирусом 15 июля

4:17:407/15/2021Фото: pixabay
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За минувшие сутки поставлен новый рекорд по количеству смертей - 791

Все больше людей заражаются коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки на 15 июля

Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки на 15 июля"Не ругайтесь и молчите": Последнее сообщение от пациентки ковидного госпиталя Бердска родным. Вера Облакова пропалаЕщё 311 новости

По информации оперативного штаба России по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране выявили: 25 293 новых случаев заболевания. За это же время — 791 смерть – это новый рекорд, 21 493 выздоровевших. В Москве выявили 5237 новых зараженных.

Напомним, вчера, 14 июля, в стране выявили: 23 827 новых случаев. За это же время — 786 смертей, 21 269 выздоровевших.

В Москве было 3 966 новых заражённых — на 1 025 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 2 469 человек. В Новосибирской области выявили 198 новых случаев заражения ковидом. Всего в области 49 340 случаев коронавируса.

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