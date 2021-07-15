2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа
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2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа

5:20:237/15/2021Фото: pxhere
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Эмоциональность у всех людей в этот день будет на повышенном уровне, все будут ощущать полную силу луны. Это будет проявляться в ощущении избытка энергии и желании что-то делать.

полнолуние
Полнолуние в июле называют золотым

24 июля начнётся Полнолуние середины лета в 2021 году. Она пройдёт в созвездии Водолея 5:36 по московскому времени.

Астрологи называют Водолея одним из самых приятных в общении и приветливых знаков, а потому влияние полнолуния ожидается довольно позитивным. Аспекты планет в этот день выведут на поверхность тему личных отношений и любви, а также финансовой стороны вашей жизни.

Эмоциональность у всех людей в этот день будет на повышенном уровне, все будут ощущать полную силу луны. Это будет проявляться в ощущении избытка энергии и желании что-то делать.

Для того, чтобы в таком состоянии не наделать глупостей и не принимать скоропалительных решений, рекомендуется направить энергию в нужное русло. Например, заняться наведением порядка, завершением уже начатых ранее дел, а также можно воспользоваться такой энергией для проведения особых ритуалов, которые принято проводить в Полнолуние.

Заговор на любовь конкретного человека

Этот заговор можно читать тогда, когда вам уже кто-то нравится, и вы очень хотите чтобы этот человек чувствовал к вам ответную влюблённость. Чтобы пробудить чувства этого человека, вам нужна его фотография. Желательно её распечатать. Вглядитесь внимательно в лицо вашего избранника, почувствуйте, как внутри вас пробуждается любовь.

В ночь полнолуния нежно посмотрите на фотографию и скажите слова заговора.

Этот заговор нужно повторить от 3 до 5 раз, а затем сразу отправиться спать, ни с кем не разговаривать, фотографию положить под подушку на всю ночь.

Ритуал на деньги

Приступать к этому ритуалу вы должны только в хорошем самочувствии и настроении. Никакие мысли вас не должны волновать или тревожить.

Для проведения этого ритуала вам нужна миска с водой и монетка серебряного цвета. Наполните миску водой, бросьте в не монету и поставьте её на подоконник так, чтобы на неё попадал лунный свет.

Поводите руками над водой так, как-будто бы собираете с поверхности в ладошки монеты.

Скажите слова заговора:


Оставьте миску с монетой и водой на подоконнике на всю ночь. Рано утром воду из миски вылейте на землю, так чтобы она впиталась, а монетку положите в кошелек и постарайтесь её не потратить.

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