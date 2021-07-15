Сутенера Екатерины Плотниковой с афрокудрями задержали в Новосибирске: Пропавшую девушку нашли в овраге в простынях
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Сутенера Екатерины Плотниковой с афрокудрями задержали в Новосибирске: Пропавшую девушку нашли в овраге в простынях

4:43:367/15/2021Фото: pixabay
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Незадолго до ее пропажи мужчина общался с ней.

Правоохранители допрашивают сутенера Плотниковой

В Новосибирске правоохранители задержали сутенера по делу об убийстве Екатерины Плотниковой. Она пропала в феврале этого года. А вчера в лесополосе нашли тело девушки, присыпанное землей. Стражи порядка предполагают, что это именно пропавшая Екатерина.

Отметим, что задержанный мужчина общался с Плотниковой незадолго до ее пропажи. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению. Отметим, что Плотникова занималась эскорт-услугами.

Как сообщают в Следственном комитете, 14 июля были обнаружены останки сотрудниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни. Явных следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительной информации, это пропавшая 21 февраля 2021 года девушка. Отметим, что заявление в полицию о пропаже девушки написала ее мать.

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