Сутенера Екатерины Плотниковой с афрокудрями задержали в Новосибирске: Пропавшую девушку нашли в овраге в простынях

В Новосибирске правоохранители задержали сутенера по делу об убийстве Екатерины Плотниковой. Она пропала в феврале этого года. А вчера в лесополосе нашли тело девушки, присыпанное землей. Стражи порядка предполагают, что это именно пропавшая Екатерина.
Отметим, что задержанный мужчина общался с Плотниковой незадолго до ее пропажи. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению. Отметим, что Плотникова занималась эскорт-услугами.
Как сообщают в Следственном комитете, 14 июля были обнаружены останки сотрудниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни. Явных следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. По предварительной информации, это пропавшая 21 февраля 2021 года девушка. Отметим, что заявление в полицию о пропаже девушки написала ее мать.