Уход за губами после увеличения

В последнее время такая косметологическая процедура как увеличение губ гиалуроновой кислотой набирает особую популярность среди представительниц прекрасного пола. Если вы уже приняли решение о том, что вы вы хотите увеличить себе губы, то мы расскажем вам о том, как ухаживать за ними после процедуры.
Увеличение губ гиалуроновой кислотой сегодня является очень востребованной процедурой. Конечный результат вы не сможете оценить сразу после процедуры, поскольку на губах будет присутствовать отёчность, а также могут появиться небольшие гематомы. Это совершенно нормально, поскольку повреждаются мелкие кровеносные сосуды.
Будьте готовы к тому что неприятные ощущения продлятся у вас от 2-3 дней до недели. В первые дни нежная кожа вокруг губ и сами губы будут очень чувствительными. Именно поэтому до полного заживления не рекомендуется тереть и чесать губы и посещать стоматолога, поскольку длительное открытие рта будет затруднительным для вас.
Не рекомендуется употреблять очень холодные и очень горячие блюда.
Если вы очень чувствительны к болевым ощущениям, можно использовать обезболивающую мазь или крем. Хорошо помогает в процессе заживления крем Бепантен. В первые дни можно делать холодные компрессы, они помогут снять отёчность и убрать красноту. Но следите за тем, чтобы компресс не был слишком холодным, потому что чрезмерное охлаждение также вредно для нежной кожи губ после их увеличения.
Сразу после проведения процедуры в этот же вечер можно начать делать легкий специальный массаж. Он поможет более равномерно распределить филлер, а также улучшит кровообращение. Регулярно делая массаж, вы будете способствовать рассасыванию мелких синяков и оставшихся отёков. Для массажа можно воспользоваться оливковым маслом, маслом персиковых косточек, а также увлажняющим кремом или кремом Бепантен. После массажа нанесите на губы увлажняющий бальзам.