"Помогите, мы в рабстве": жительница Новосибирска нашла в помидорах жуткую записку
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"Помогите, мы в рабстве": жительница Новосибирска нашла в помидорах жуткую записку

5:06:477/15/2021Фото: pixabay
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Теперь она собирается обратиться в полицию и разобраться в том. кто мог написать эту бумагу.

Записка лежала прямо в упаковке с помидорами

Жительница Новосибирска Анастасия обнаружила пугающую находку в упаковке с помидорами. Она приобрела стакан помидоров черри в одном из магазинов сети «Ярче». После это она поехала с семьей на дачу и уже там нашла в помидорах записку «Помогите, мы в рабстве». Сначала она подумала, что это шутка. Но после начала спрашивать совета у знакомых и решила. Что просто выбросить бумагу она не может.

Изначально она решила, что ее могли написать жители рабочего дома в Ставрополье – на упаковке указан ставропольский производитель. Компания переживает сейчас не лучшие времена – в судах есть несколько исков к ней, а директорский состав регулярно меняется.

Но упакованы овощи в Московской области и оттуда они расходятся п всей стране, в том числе и в распределительный центр сети «Ярче». В магазине рассказали, что продукты им привозят каждый день и непонятно, к какой партии принадлежит эта упаковка сказала изданию «Прецедент» управляющая магазином «Ярче» на Гусинобродском шоссе Наталья Бочарова. Женщина работает здесь уже пятый год и за это время впервые сталкивается с такой ситуацией.
Теперь Анастасия хочет подать заявление в полицию. В магазине тоже пообещали разобраться в этом.

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