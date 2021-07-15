"Помогите, мы в рабстве": жительница Новосибирска нашла в помидорах жуткую записку

Жительница Новосибирска Анастасия обнаружила пугающую находку в упаковке с помидорами. Она приобрела стакан помидоров черри в одном из магазинов сети «Ярче». После это она поехала с семьей на дачу и уже там нашла в помидорах записку «Помогите, мы в рабстве». Сначала она подумала, что это шутка. Но после начала спрашивать совета у знакомых и решила. Что просто выбросить бумагу она не может.
Изначально она решила, что ее могли написать жители рабочего дома в Ставрополье – на упаковке указан ставропольский производитель. Компания переживает сейчас не лучшие времена – в судах есть несколько исков к ней, а директорский состав регулярно меняется.
Но упакованы овощи в Московской области и оттуда они расходятся п всей стране, в том числе и в распределительный центр сети «Ярче». В магазине рассказали, что продукты им привозят каждый день и непонятно, к какой партии принадлежит эта упаковка сказала изданию «Прецедент» управляющая магазином «Ярче» на Гусинобродском шоссе Наталья Бочарова. Женщина работает здесь уже пятый год и за это время впервые сталкивается с такой ситуацией.
Теперь Анастасия хочет подать заявление в полицию. В магазине тоже пообещали разобраться в этом.