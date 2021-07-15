Медики ковидного госпиталя Бердска пообещали выйти на связь с родными пропавшей Веры Облаковой
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Медики ковидного госпиталя Бердска пообещали выйти на связь с родными пропавшей Веры Облаковой

5:07:597/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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С 12 июля мама Жанны госпитализирована в отделение ковидного госпиталя.

Ковидный госпиталь Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня Жанна Белоусова сможет поговорить с лечащим врачом из ковидного госпиталя, где лежит ее мама - Вера Облакова. До сих пор родственники не знают диагноза и только догадываются о состоянии здоровья Веры Федоровны. Как сегодня писал «Курьер. Среда. Бердск» с 12 июля мама Жанны госпитализирована в отделение ковидного госпиталя Бердска.

Несколько минут назад Жанна сообщила:
- Сейчас позвонили из ЦГБ, обещали, что сегодня врач выйдет. Дали номер телефона, если что-то пойдет не так. Спасибо вам огромное, - написала Жанна.

Напомним, что дочь пыталась увидеть врача в приемном отделении ковидного госпиталя уже двое суток.
- В 16 часов родные ждут в приемном отделении. Врач не выходит. Вчера муж сестры дозвонился в госпиталь, ему сказали, чтобы звонили в 14 часов уточнить, выйдет ли врач в 16 часов. Мне сказали, что Баженова Ольга Петровна врач, который лечит маму. Мне что, тоже надо облить себя бензином, чтобы врач вышла и сказала, что с моей мамой? Я чувствую, что они дотянут, что она умрет. Почему так долго делается тест? В аэропорту за полчаса делается экспресс-тест. Может, у мамы что-то связанное с гастроэнтерологией, мы упускаем время,- говорит Жанна.

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