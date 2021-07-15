В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести

На Западе Германии продолжает буйствовать стихия, которая уже унесла жизни 11 человек, а 70 - считаются пропавшими без вести. Ранее сообщали о 50 пропавших и 7 погибших в результате наводнения.
Из-за циклона Бернд, который захватил Германию, на нее обрушились тонны воды, реки вышли из берегов, в том числе Рейн, затапливаются улицы. Больший уроне стихия принесла в западный и юго-западный районы страны.
В пострадавшем земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце погибли как минимум четыре человека, около города Аденау в коммуне Шульд шесть домов разрушены из-за воды, еще более 25 находятся в аварийном состоянии и вот-вот готовы обрушиться.
В Северном Рейне — Вестфалии два пожарных погибли во время проведения спасательных работ, также в регионе еще 5 человек стали жертвами затоплений.