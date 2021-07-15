В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести
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В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести

5:21:447/15/2021Фото: Flickr
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В пострадавшем земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце погибли как минимум четыре человека, около города Аденау в коммуне Шульд шесть домов разрушены из-за воды, еще более 25 находятся в аварийном состоянии и вот-вот готовы обрушиться.

Обилие воды стало причиной гибели людей в Германии

На Западе Германии продолжает буйствовать стихия, которая уже унесла жизни 11 человек, а 70 - считаются пропавшими без вести. Ранее сообщали о 50 пропавших и 7 погибших в результате наводнения.

Из-за циклона Бернд, который захватил Германию, на нее обрушились тонны воды, реки вышли из берегов, в том числе Рейн, затапливаются улицы. Больший уроне стихия принесла в западный и юго-западный районы страны.

В пострадавшем земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце погибли как минимум четыре человека, около города Аденау в коммуне Шульд шесть домов разрушены из-за воды, еще более 25 находятся в аварийном состоянии и вот-вот готовы обрушиться.

В Северном Рейне — Вестфалии два пожарных погибли во время проведения спасательных работ, также в регионе еще 5 человек стали жертвами затоплений.

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