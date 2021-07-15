Беременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"
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Беременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"

5:23:357/15/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Как отмечает бердчанка, не смотря на бедность в больнице медики в ней золотые. Врачи четко и слаженно прооперировали молодую сибирячку, не оставляя ее на секунду после хирургического вмешательства. "Врач - тоже человек. Давайте относиться друг к другу терпимее. И спасибо врачам за их нелегкий труд!", - говорит Елена.

Врачи делают свою работу хорошо, несмотря на очень бедный быт в больнице

С положительным отзывом о врачах и совершенной бедноте в больницах 15 июля “Курьер. Среда. Бердск” рассказала жительница Бердска Елена. Она рассказала свой путь знакомства с внимательным медперсоналом и с теми условиями, в которых врачам приходится работать.

- Я пришла в клинику “Вега”, чтобы просто закрыть больничный, при этом будучи уверенной, что я беременна. В процессе мне помогала в этом врач. Когда она со мной общалась, то заметила, что я “бледненькая”. На это я отметила, что у меня побаливает живот. Тогда она сходила и договорилась, чтобы меня приняли. Врач в живой очереди меня принял, сделал узи и экстренно отправил на госпитализацию в нашу больницу - на ул. Боровую, - рассказывает девушка.

Когда Елену привезли в больницу, ей поставили диагноз “внематочная беременность”, из-за которой возник разрыв маточной трубы – это нарушение целостности фаллопиевой трубы. Нужно было срочно оперироваться. Медсестры, не затягивая с этим, повезли пациентку в операционную.

Когда она туда попала, то поняла, что это абсолютная нищета. При этом все в операционной было чисто до блеска. Про себя Елена отметила, вспомнив фразу из книги -“бедненько, но чистенько”.

- Завернули меня в какую-то застиранную простыню, а руки фиксировали обычной веревочкой. Предполагаю, что это был кусок от старой простыни. Причем до этого я считала, что в операционных используются одноразовые материалы, - заметила Елена. - А когда уложили на кушетку, я заметила, что на потолке не хватает лампочек. Половина из них просто сгорели. Когда надевали бахилы, то я полностью убедилась в бедноте больницы - они тоже были одноразовые, сшитые из какого-то мешка. Но, несмотря на такое убранство, врачи выполняли свою работу как настоящие профессионалы. Со мной обращались очень внимательно, и спину спиртом обработали и аккуратно уложили. Делали все быстро и уверенно. Я им полностью доверилась.

Когда Елена проснулась, то с ней рядом находилась медсестра, которая объяснила, как прошла операция и весь план лечения.

- Я даже представить не могла, что в нашей больнице такое отношение. Приходили, ухаживали, пока я вставать не могла, - удивляется сибирячка.

При этом, по словам Елены, комната и “кормежка” оставляли желать лучшего:

- Такое ощущение, что никакой ремонт не делали еще с советских времен. Стены, плитка, все как раньше. Про операционный стол - не могу сказать, но предполагаю, что оборудование тоже старое.

Самое главное, Елена хотела отметить, что врач - тоже человек.

- Медперсонал вынужден работать в очень тяжелых условиях. При этом принимать, абсолютно каждого. А пациентов очень много, причем работников не хватает, - объясняет бердчанка. - А что будет, если всю боль, все эмоции родных и близких пациента он будет принимать на себя? Возможно, тот доктор, который показался вам безразличным, не спит вторые или третьи сутки. Да, у нас в городе ситуация неприятная: не хватает персонала, не хватает организованности со стороны руководства. В некоторых случаях не хватает оборудования и медикаментов. Однако, это вопрос не к рядовому врачу, который работает “на поле боя”. Давайте относиться друг к другу терпимее. И спасибо врачам за их нелегкий труд!

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