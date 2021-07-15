К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России
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К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России

5:27:047/15/2021Фото: pixabay
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Большая часть из них сможет выдержать непродолжительный локдаун.

Бизнес готовится перейти на уделанную работу
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Чуть больше половины предпринимателей России готовятся к новому федеральному локдауну из-за резкого роста заболевших коронавирусом. Всего таки 51,1%. Это следует из опроса бизнесменов, который провел сервис онлайн-исследований Oprosso, сообщает РБК.

При этом 62,3% заявляют, что уже подготовились к такому развитию событий и смогут выдержать непродолжительный локдаун. 28% смогут выдержать несколько месяцев, 9% - полгода. 23,5% не видят ничего страшного в дистанционной работе.

21% предпринимателей могут потерпеть несколько недель локдаун. А 18% считают, что на какой бы срок ни ввели локдаун, избежать значительных потерь у них не выйдет.

Примечательно, что после прошлогодних ограничений 48% бизнесменов оставили часть сотрудников на удаленке. А 81% уверены в том, что IT-системы их бизнеса теперь полностью подготовлены к дистанционной работе.
Отметим, что в опросе участвовали полторы тысячи предпринимателей из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

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