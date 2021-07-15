К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России

Чуть больше половины предпринимателей России готовятся к новому федеральному локдауну из-за резкого роста заболевших коронавирусом. Всего таки 51,1%. Это следует из опроса бизнесменов, который провел сервис онлайн-исследований Oprosso, сообщает РБК.
При этом 62,3% заявляют, что уже подготовились к такому развитию событий и смогут выдержать непродолжительный локдаун. 28% смогут выдержать несколько месяцев, 9% - полгода. 23,5% не видят ничего страшного в дистанционной работе.
21% предпринимателей могут потерпеть несколько недель локдаун. А 18% считают, что на какой бы срок ни ввели локдаун, избежать значительных потерь у них не выйдет.
Примечательно, что после прошлогодних ограничений 48% бизнесменов оставили часть сотрудников на удаленке. А 81% уверены в том, что IT-системы их бизнеса теперь полностью подготовлены к дистанционной работе.
Отметим, что в опросе участвовали полторы тысячи предпринимателей из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.