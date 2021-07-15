Покусавшей полицейских посетительнице МФЦ из-за маски отменили уголовную статью
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Покусавшей полицейских посетительнице МФЦ из-за маски отменили уголовную статью

5:48:417/15/2021Фото: Flickr
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Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, зная, что в ее машине находится несовершеннолетний ребенок.

Приехавшие на вызов полицейские задержали женщину без маски, зная, что у нее в машине остался ребенок

В прокуратуре столицы приняли решение об отмене уголовного дела в отношении жительницы столицы, которая в МФЦ покусала сотрудников полиции.

- Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая якобы применила насилие 25 июня к полицейским в МФЦ района Хорошевский. На момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления. Однако в связи с инцидентом в МФЦ женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей, в том числе за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты, - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее стало известно, что 25 июня в МФЦ на улице Куусинена был вызван наряд полиции из-за того, что посетительница вела себя слишком агрессивно и отказывалась надеть маску. Прибывших на место полицейских посетительница встретила без радости - "несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя". За это женщину задержали и завели уголовное дело по статье за применение насилия против представителя власти.

Позже в организации «Надежда России» (женский союз) обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить решение об уголовном деле ввиду того, что у задержанной в машине находился несовершеннолетний ребенок, а полицейские об этом знали, но все равно ее не отпустили.

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