Лунный календарь планирования важных дел в августе 2021 года: Неблагоприятные дни для сделок
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Лунный календарь планирования важных дел в августе 2021 года: Неблагоприятные дни для сделок

7:20:587/15/2021Фото: pxhere
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Выбирая благоприятные дни для каждого дела, вы обеспечиваете себе его более легкое течение.

работа
При планировании новых дел лучше свериться с благоприятными датами по лунному календарю

Давно известно и ни для кого не является секретом, что луна способна оказывать значительное влияние на течение наших дел. Это касается абсолютно всего: заключения сделок, проведения финансовых операций, ведения переговоров, найма на работу.

Лунный календарь способен помочь бизнесменам более грамотно составить план работы на предстоящий месяц. В нём можно найти информацию об оформлении кредитов, о погашении кредитов, о начале новых дел. Выбирая благоприятные дни для каждого дела, вы обеспечиваете себе его более легкое течение.

Мы предлагаем вам ознакомиться с самыми благоприятными и неблагоприятными датами в августа 2021 года для проведения финансовых сделок и новых начинаний.

Благоприятные дни лунного календаря для финансовых сделок на август 2021

1, 5, 6, 8, 12, 28, 30, 31 августа

Самые плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на август 2021

3, 21 22, 25, 29 августа

Благоприятные дни лунного календаря для начинаний новых дел на август 2021

12, 13, 14, 16, 18 августа

Самые плохие дни лунного календаря для начинаний новых дел на август 2021

1, 2, 3, 4, 30, 31 августа

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