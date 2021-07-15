"ТВК" покупает здание почты и телецентра в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей
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"ТВК" покупает здание почты и телецентра в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей

6:07:417/15/2021Фото: Яндекс.Карты
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«Медиа Холдинг ТВК» занимает часть 3-этажного помещения, признанного аварийным. Первоначального город продавал кирпичное строение за 12,5 млн рублей.

Определен победитель аукциона на покупку здания №15Б в Микрорайоне

Администрация Бердска как собственник муниципального имущества провела аукцион в электронной форме по продаже нежилых помещений, общей площадью 1012,8 кв. метров. Речь идет о здании №15Б в Микрорайоне, где ранее располагалось почтовое отделение и находится телецентр.

Как сообщили в четверг в пресс-центре мэрии, открытый аукцион состоялся 15 июля 2021 года. Победитель торгов готов выкупить 3-этажное здание за 8 072 000  рублей.

- Победителем аукциона признан участник продажи - Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Холдинг ТВК». В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи имущества, - уточнили в мэрии.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", здание, признанное аварийным, администрация пыталась продать дважды. Сначала за него просили 12,5 млн рублей, затем - 8,5 млн. В третий раз стоимость еще решили снизить. Последняя сумма устроила компанию "ТВК", которая там располагается много лет.

Напомним, что весной 2020 года Почта России убрала оттуда единственное на весь Микрорайон почтовое отделение. Теперь местные жители едут за почтовыми услугами через весь город в отделение, расположенное в доме №175 на ул. Пушкина.

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