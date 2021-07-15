Из четырех врачей Бердска вакцинировался один, согласно опросу
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Из четырех врачей Бердска вакцинировался один, согласно опросу

8:01:217/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Переболевший ковидом врач-стоматолог Андрей Коморников привился и призывает других сделать это: я в полной мере испытал всю тяжесть самой болезни и периода долгой реабилитации.

Советуют ли врачи Бердска вакцинироваться
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России идет активно вакцинация против коронавируса. Однако по данным опросов, 37% медицинских работников страны не хотят прививаться и не советуют делать прививку родным и друзьям. Что говорят врачи в Бердске и советуют ли они делать прививку, «Курьер. Среда. Бердск» выяснял сегодня, 15 июля.
Приводим мнения докторов:
Сергей Каурдаков, врач УЗИ, клиника Смартмед:
- Прививаться нужно. Мнения коллег и родственников разделились 50 на 50. Есть и сторонники вакцинации, есть противники. Боятся осложнений, боятся заболеть. Много информации в СМИ о людях, кто заболел после прививки. Но среди моих знакомых и коллег, тех, кто вакцинировался, ни у кого осложнений не было. Я сам вакцинируюсь на следующей неделе. У нас такая работа, что вакцинироваться нужно. Никуда от этого не денешься, работаем с людьми.

Людмила Начинова, руководитель сети «Медпрактика»:
- Я за вакцинацию. Мое мнение такое, что нужно контролировать количество антител в крови, то есть сдать анализ на иммуноглобулины g. Если вы переболели, то перед вакцинацией проверьте, если антител мало, то вакцинируйтесь, если достаточно, то можно подождать. Из всех моих знакомых, кто ставил прививку, осложнений не было ни у кого. У некоторых было легкое недомогание. Я контролирую уровень антител, пока у меня высокий уровень, считаю, что мне не требуется пока ставить прививку.

Елена Баталова, директор роддома Бердска:
- Я сторонник вакцинации. У меня привились родители, родственники все. Осложнений не было ни у кого. Температура поднималась, легкое недомогание было. Но ничего серьезного. Сама планирую обязательно поставить прививку, заканчиваю сейчас лечение и обязательно привьюсь.

Андрей Коморников, врач-стоматолог МСЧ «Вега»:

- Чем больше в моем окружении будет привитых людей, тем безопаснее будет мне.  Непривитых тяжелых случаев без вакцины гораздо больше, чем с нею. Сам я привился пока первым компонентом. На днях вторым. Я ранее переболел коронавирусом, и в полной мере испытал всю тяжесть самой болезни и периода долгой реабилитации. И призываю всех включить голову и пойти вакцинироваться.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», лишь 45% врачей считают прививки безопасными, не верят в их эффективность - 10%, 46% - верят в эффективность вакцины, но у них нет уверенности в ее безопасности.
С начала вакцинации привились лишь 39% медработников, а 37% полностью отказываются от прививки. Больше половины – 51% врачей хотят дождаться более полной информации о безопасности и эффективности препаратов от коронавируса.

Если вы хотите высказать свое мнение о вакцинации - пишите нам на вотсап WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

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