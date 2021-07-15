Скончался от коронавируса второй муж примадонны и режиссер Александр Стефанович
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скончался от коронавируса второй муж примадонны и режиссер Александр Стефанович

6:52:427/15/2021Фото: Blitz.plus
0

Талантливый во всем человек писал книги, устраивал фотовыставки, делал артистов. Церемонию прощания проведет Союз кинематографистов.

Стефанович снял Ротару в фильме "Душа", хотя писал ее для Пугачевой
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Москве самокат насмерть сбил известного ученого-биолога Ивана Пигарева

В Москве самокат насмерть сбил известного ученого-биолога Ивана ПигареваЭкс-муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от коронавирусаЕщё 911 новости

Кинематографист и продюсер Александр Стефанович скончался 13 июля от последствий коронавируса на 77 году жизни. Его госпитализировали в больницу в начале июля, и он не сообщал, что болел коронавирусом.

Жизнь режиссера и документалиста была очень яркой и насыщенной и оборвалась очень неожиданно. Считается, что именно Стефанович стал имиджмейкером для примадонны — кудрявые волосы и платья в пол — это был созданный им образ для начинающей в то время супруги Аллы Пугачевой.

Многие считают, что Александр Розенбаум, Андрей Макаревич, София Ротару и многие другие популярные советские и российские артисты стали таковыми благодаря именно этому человеку.

В первом документальном фильме Стефановича, вышедшего в 1967 году он впервые задавал честные и открытые вопросы известным людям, а потом спрашивал о том же у простых людей — студентов, рабочих.  Фильм «Душа», в котором в главной роли снималась София Ротару, писался, по словам Пугачевой, именно для нее.

Талантливый во всем человек писал книги, устраивал фотовыставки. Церемония прощания с Александром Стефановичем будет проведена Союзом кинематографистов.

Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
15 лет брака: откровение Алсу о муже
Путин заявил о готовых заживо сжигать людей в Крыму: его слова
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
О людях готовых заживо сжигать людей в Крыму: реакция Путина
Девушка сходила в ночной клуб и предупредила об опасности
последствия коронавирусасмерть кинематографиставывел артистов на эстраду.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знали о его влиянии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16 июля - День вкусной еды: открытки - ням-ням - очень вкусно!
6:45:33 7/15/2021
16 июля - День вкусной еды: открытки - ням-ням - очень вкусно!
Магазинного воришку избил до смерти сотрудник Fix Price в Новосибирске: Суд огласил приговор
6:32:43 7/15/2021
Магазинного воришку избил до смерти сотрудник Fix Price в Новосибирске: Суд огласил приговор
Уход за губами после увеличения
6:20:32 7/15/2021
Уход за губами после увеличения
Бердск"ТВК" покупает здание почты и телецентра в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей
6:07:41 7/15/2021
"ТВК" покупает здание почты и телецентра в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей
Покусавшей полицейских посетительнице МФЦ из-за маски отменили уголовную статью
5:48:41 7/15/2021
Покусавшей полицейских посетительнице МФЦ из-за маски отменили уголовную статью
Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки
5:33:38 7/15/2021
Состояние Петра Мамонова ухудшается — отказывают почки
К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России
5:27:04 7/15/2021
К новому федеральному локдауну готовятся бизнесмены России
БердскБеременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"
5:23:35 7/15/2021
Беременной в Бердска разорвало маточную трубу: История из первых уст о подвиге врачей от пациентки ЦГБ в "застиранной простыне"
В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести
5:21:44 7/15/2021
В Германии 11 человек погибли из-за наводнения. Еще 70 пропали без вести
2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа
5:20:23 7/15/2021
2 особых летних ритуала на экваторное Полнолуние 24 июля: Как привлечь в жизнь любовь и деньги с особого числа