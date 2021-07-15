Скончался от коронавируса второй муж примадонны и режиссер Александр Стефанович

Кинематографист и продюсер Александр Стефанович скончался 13 июля от последствий коронавируса на 77 году жизни. Его госпитализировали в больницу в начале июля, и он не сообщал, что болел коронавирусом.
Жизнь режиссера и документалиста была очень яркой и насыщенной и оборвалась очень неожиданно. Считается, что именно Стефанович стал имиджмейкером для примадонны — кудрявые волосы и платья в пол — это был созданный им образ для начинающей в то время супруги Аллы Пугачевой.
Многие считают, что Александр Розенбаум, Андрей Макаревич, София Ротару и многие другие популярные советские и российские артисты стали таковыми благодаря именно этому человеку.
В первом документальном фильме Стефановича, вышедшего в 1967 году он впервые задавал честные и открытые вопросы известным людям, а потом спрашивал о том же у простых людей — студентов, рабочих. Фильм «Душа», в котором в главной роли снималась София Ротару, писался, по словам Пугачевой, именно для нее.
Талантливый во всем человек писал книги, устраивал фотовыставки. Церемония прощания с Александром Стефановичем будет проведена Союзом кинематографистов.