Магнитные бури в августе 2021: даты мощных ударов

Уже 2 месяца учёные заявляют о том, что что активность солнца возрастает. Уже с мая 2021 года приборы начали фиксировать мощные вспышки на Солнце, которые заранее никто из ученых не смог предсказать. Так получилось потому, что вспышки происходили на той стороне Солнца, которая противоположна Земле.
Однако это можно воспринимать просто как счастливое совпадение. Повышенная активность Солнца неизменно приводит к увеличению выбросов солнечной энергии в космос, что приводит к возникновению солнечных ветров, поглощаемых геомагнитным полем Земли. В результате на Земле начинаются магнитные бури разной степени интенсивности.
Август станет для метеозависимых людей самым настоящим испытанием. Поскольку в этом месяце ожидается 6 периодов магнитных бурь от слабых колебаний до мощной магнитной бури, способной вызвать помехи в работе электронных приборов.
2 и 3 августа могут наблюдаться слабые колебания, которые по сути не будут являться настоящей магнитной бурей, но могут вызвать ухудшение состояния здоровья у людей с метеоневрозами.
10 августа ожидается средняя магнитная буря, которая вызовет проблемы со здоровьем у тех людей, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем.
13 и 14 августа будут возмущения геомагнитного поля Земли, которые будут то усиливаться, то ослабевать. Очень сильного влияния на здоровье метеозависимых людей они не окажут, но способны будут вызвать слабые головные боли и незначительные изменения артериального давления.
С 16 по 20 августа ожидается четырёхдневная магнитная буря на уровне 5 баллов. Это будет очень неблагоприятный период для тех людей, которые страдают метеозависимостью. Все четыре дня состояние здоровья у этих людей будет оставлять желать лучшего. Рекомендуется готовиться к буре заранее, закупить необходимые лекарственные препараты и распланировать свою работу так, чтобы вы могли с ней справиться без особого ухудшения состояния здоровья.
21 и 22 августа ожидается очень сильная магнитная буря, которая будет способна повлиять даже на работу электроприборов, радио и сотовой связи. Эту магнитную бурю могут ощутить даже практически здоровые люди, не страдающие метеозависимостью.
Предварительный прогноз говорит о магнитной бури средней степени интенсивности 29 августа. Однако с точностью сказать о её мощности и продолжительности пока не представляется возможным.