Почему щавель уходит в стрелку: Что делать?

Щавель это многолетнее травянистое растение, листья которого широко используются в кулинарии. Эта культура довольно неприхотлива, однако несмотря на это есть несколько проблем, с которыми сталкиваются практически все огородники, которые занимаются его выращиванием.
Самой главной проблемой является стрелкование щавеля. Сразу скажем, что с такой проблемой сталкиваются только владельцы женских растений. Это именно они более всего подвержены цветению, а стрелка - это будущий цветок.
Если щавель начинает пускать стрелку, его листья становятся жесткими невкусными.
Обычно стрелкование начинается на 2 году жизни щавеля. Чтобы это предотвратить, нужно под корень обрезать все листья и стебли. Затем куст нужно сильно полить, чтобы он давал новые листья. Если вы не планируете собирать урожай щавеля, тогда не следует подкармливать его и поливать в этом сезоне.
Стоит отдельно отметить, что если стрелок образуется очень много, а листьев очень мало, то лучше от такого растения избавиться вовсе. Но можно его оставить как источник семян.
Если вы не планируете собирать листья и не против того чтобы щавель размножился выбрасыванием семян, то можно оставить растение, чтобы семена созрели и высеялись. Но перед холодным сезоном желательно всё-таки обрезать куст полностью, чтобы весной у вас появилась новая свежая зелень.