Почему щавель уходит в стрелку: Что делать?
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Почему щавель уходит в стрелку: Что делать?

9:20:017/15/2021Фото: pxhere
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С такой проблемой сталкиваются только владельцы женских растений. Это именно они более всего подвержены цветению, а стрелка - это будущий цветок.

щавель
Щавель может расти на одном месте много лет

Щавель это многолетнее травянистое растение, листья которого широко используются в кулинарии. Эта культура довольно неприхотлива, однако несмотря на это есть несколько проблем, с которыми сталкиваются практически все огородники, которые занимаются его выращиванием.

Самой главной проблемой является стрелкование щавеля. Сразу скажем, что с такой проблемой сталкиваются только владельцы женских растений. Это именно они более всего подвержены цветению, а стрелка - это будущий цветок.

Если щавель начинает пускать стрелку, его листья становятся жесткими невкусными.

Обычно стрелкование начинается на 2 году жизни щавеля. Чтобы это предотвратить, нужно под корень обрезать все листья и стебли. Затем куст нужно сильно полить, чтобы он давал новые листья. Если вы не планируете собирать урожай щавеля, тогда не следует подкармливать его и поливать в этом сезоне.

Стоит отдельно отметить, что если стрелок образуется очень много, а листьев очень мало, то лучше от такого растения избавиться вовсе. Но можно его оставить как источник семян.

Если вы не планируете собирать листья и не против того чтобы щавель размножился выбрасыванием семян, то можно оставить растение, чтобы семена созрели и высеялись. Но перед холодным сезоном желательно всё-таки обрезать куст полностью, чтобы весной у вас появилась новая свежая зелень.

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