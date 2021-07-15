СМИ: Все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации против коронавируса
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СМИ: Все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации против коронавируса

10:00:267/15/2021Фото: пресс-служба ЦСКА
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"Коллективное решение" об отказе от прививок футболисты приняли во время сборов, когда им предложили привиться.

В ЦСКА спортсмены бойкотируют вакцинацию

Команда ЦСКА в полном составе приняла решение не ставить прививку от коронавируса. Об этом футболисты сообщили руководству, - рассказывает «Чемпионат», который ссылается на собственные источники, близкие к клубу и его руководству.

Как сообщили собеседники издания, во время сборов футболистам было предложено привиться от коронавируса и они все вместе приняли решение отказаться от данной процедуры.

- Сейчас в команде вакцинированы только работники,  — заключил источник.

В РФС нет информации об отказе футболистов ЦСКА ставить прививки. Об этом изданию рассказал его глава Александр Дюков. Он добавил, что вакцинация — единственный способ победить коронавирус.

- Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий, - заявил директор по связям с общественностью команды Сергей Аксенов для издания Sport24 и добавил, что команда не отказывалась прививаться.

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