Коронавирус разрушает психику человека: Пациенты теряют память и интеллект. Смотрите видео
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Коронавирус разрушает психику человека: Пациенты теряют память и интеллект. Смотрите видео

7:19:277/15/2021Фото: Скриншот
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Вместе с тем психиатр опровергла теорию о том, что болеющие коронавирусом и переболевшие люди более склонны к суициду.

Главный врач новосибирской клинической психиатрической больницы №3 Яна Мохначева
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главный врач новосибирской клинической психиатрической больницы №3 Яна Мохначева в ходе прямого эфира рассказала о том, как коронавирус влияет на психическое здоровье пациентов.

Она наблюдала за обратившимися в клинику пациентами с мая 2020 года.

По словам врача, наиболее подверженными изменениям в психике после перенесенного заболевания  являются пациенты старшего возраста. Половина обратившихся жалуется на панические атаки, бессонницу и депрессию.

Более молодые страдают когнитивными расстройствами: снижением свойств памяти и интеллектуальных функций. Процесс восстановления длится обычно от 4 до 9 месяцев.

«Это снижение памяти, в первую очередь, и снижение интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно и по нашему анализу моет занимать от четырех до восьми месяцев после излечения», – отметила психиатр.

Мохначева отметила, что люди, столкнувшиеся с коронавирусом, часто сами вгоняют себя в сложное психическое состояние. Испытывая страх умереть или сойти с ума, у них возникает учащенное сердцебиение, повышенная тревожность.

«Психозы сопровождаются помрачением сознания, бредом и галлюцинациями. Пациенты реально воспринимают изменившуюся действительность. Их поведение меняется. Сопровождается страхом. Это могут быть какие-то агрессивные действия, попытки убегать, защищаться. Также есть психические расстройства, напоминающие по своей клинической картине такое серьезное заболевание психиатрическое, как шизофрения», – рассказала Яна Мохначева.

Суетливость, изменение круга интересов, минимизация общения – это признаки того, что нужно обратиться к специалисту.

Вместе с тем медик опровергла теорию о том, что болеющие коронавирусом и победившие его люди более склонны к суициду.

«Должен быть внутренний самоконтроль. Чтобы не получить психическую травму, нужно рассуждать рационально, разделять, где есть истинная опасность и где таковой нет», – сказала главврач психбольницы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 июля в Искитимской ЦГБ покончил с собой 48-летний пациент с коронавирусом.

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