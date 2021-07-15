Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года
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Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года

10:20:547/15/2021Фото: pixabay
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Определённые лунные дни, названные благоприятными для сбора урожая, позволяют увеличивать время хранения, а также свести вероятность их гниения к нулю.

помидоры
Не во все дни можно собирать урожай для хранения

Примерно с середины лета после  интенсивных посадочных и посевных работ, у огородников к перечню работ добавляется ещё одна приятная обязанность - это сбор урожая.

Для того, чтобы собранный урожай хранился лучше и как можно дольше, а также сохранял длительное время свою свежесть и полезные вещества, специалисты-астрологи рекомендуют придерживаться рекомендаций лунного календаря.

Он учитывает не только фазу Луны, но и то, в каком знаке зодиака - плодородном или неплодородном - она проходит.

Определённые лунные дни, названные благоприятными для сбора урожая, позволяют увеличивать время хранения, а также свести вероятность их гниения к нулю.

Итак, собирать укроп, петрушку и другую зелень, а также раннюю капусту, огурцы и салат и благоприятнее всего с 26 по 28 июля.

Созревший урожай ягод и фруктов благоприятнее всего собирать 20, 21, 22, 23, 29 и 30 июля.

Сбор урожая корнеплодов, таких как морковь, ранний картофель, лук и чеснок, топинамбур и редька благоприятнее всего будет 13, 14 и 15 июля.

Если вы занимались выращиванием зерна, то закладывать его на хранение благоприятнее всего 10, 12 и 14 июля.

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