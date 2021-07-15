Кремль не обсуждает ввоз иностранных вакцин в Россию: "своих хватает"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 июля заявил журналистам, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает". По его словам, тема допуска иностранных вакцин в Россию "пока никак не обсуждается", а поставки отечественных препаратов ведутся "достаточно регулярно".
Как отметил представитель Кремля, у россиян есть возможность выбрать из четырех российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы вакцины "Спутник V" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова.
В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил главу правительства РФ Михаила Мишустина допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса, сообщили "Ведомости".
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет их работу.
В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Пескова заявил, что тема взаимного признания вакцин "сейчас на повестке дня".