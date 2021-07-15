Календарь дачных работ по Луне на выходные 17-18 июля 2021 года: Луна в знаке Весы и Скорпион

17 июля
Луна будет находиться в Весах в состоянии роста.
Это день средней плодородности. Сегодня будет очень благоприятна работа в теплицах, а именно: посадка свежей рассады огурцов, посев кольраби и посев цветной капусты. Все эти культуры будут давать вам урожай глубокой осенью, когда на участок уже выпадет первый снег.
Можно сегодня заниматься выкапыванием картофеля, уборкой лука и чеснока на зимнее хранение. Можно прищипывать кусты томатов, вносить различные подкормки, поливать грядки, заниматься рыхлением земли.
Благоприятным будет посадка картофеля на второй урожай, а также посевы любой зелени. Можно заниматься кустами клубники и земляники - удалять ненужные усы и укоренять нужные.
Запрещено сегодня работать с ядохимикатами и делать прививки на плодовые деревья.
18 июля
Растущая луна перейдет из знака Весов в знак Скорпиона.
Этот день очень благоприятен практически ля всех видов огородных, садовых работ, а также для работы с цветами. Можно сеять и высаживать любые культуры, пересаживать растения с места на место. Можно заняться омоложением щавеля и лука батуна.
Из запрещенных работ сегодня только работа с химией и сбор урожая корнеплодов.