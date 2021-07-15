Грузовик рухнул с моста прямо на газовую трубу: Огонь поднялся на 15 метров. Смотрите видео

Грузовик упал с моста прямо на газовую трубу в Саратове. В результате КамАЗ опрокинулся и загорелся. Инцидент произошел в Заводском районе на улице Орджоникидзе 15 июля.
В результате ДТП произошло факельное горение высотой 10-15 метров.
Сведения о погибших и пострадавших уточняются. В 14:17 мск в МЧС объявили о локализации пожара. Причина произошедшего устанавливается.
Сильное возгорание произошло в результате падения грузовика на газовую трубу, сообщили в пресс-службе администрации города.
"По предварительным данным, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую трубу. Подробная информация уточняется. Все необходимые службы... выехали на место", - говорится в сообщении.
Происшествие сняли на видео.