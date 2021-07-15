Испанский стыд: Власть угрожает матери-одиночке после обращений к Путину о выплате в 500 рублей в Новосибирске
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Испанский стыд: Власть угрожает матери-одиночке после обращений к Путину о выплате в 500 рублей в Новосибирске

8:40:547/15/2021Фото: Википедии
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Переехавшая из Крыма купила квартиру в долгострое. Дом никак не сдается, у нее нет прописки, а отсюда все беды - ребенка не берут в школу, в Центр занятости на учет не ставят, пособие не выплачивают.

многоквартирный дом
Из-за долгостроя семья оказалась бомжами

Восемь раз писала Путину жительница ЖК «Просторный» из Новосибирска, чтобы ей назначили пособие в 500 рублей. Переехавшая в конце 2020 года в столицу Сибири жительница Крыма купила квартиру в ЖК на улице Бронной и оформила временную прописку. Сроки сдачи объекта сдвинулись и прописка пока не может быть отражена на бумажке, без которой нельзя оформить документы.

–  Когда я пришла в управляющую компанию группы компаний «Дискус», то мне сказали, что дом официально не сдан, поэтому ни о какой прописке пока не может идти речи. Позже познакомилась с соседями, и они рассказали, что уже четыре года живут здесь. И прописку им тоже не дают, поскольку наша многоэтажка не зарегистрирована. Но соседи-то прописаны в других местах, а у меня в Новосибирске ни родных, ни знакомых. То есть, мы с сыном фактически бомжи, хотя и имеем квартиру в собственности, – поясняет Наталья.

Оформить ребенка в школу жительница новостройки смогла только после обращения к Путину, так как походы в мэрию Новосибирска и местное министерство образования не дали никаких результатов.

— Была целая история, я обзвонила три школы в округе, мне сказали: «до свидания! Вы свободны». Сначала пришла в 135-ю с документами, а меня развернули, сказали: «Нет мест». В восьмом классе было 38 детей. Я ушла, мы просидели две недели, — вспоминает Наталья. - Только после звонка в Москву нашлось место. И то, пришлось объяснять, что у ребёнка болят ноги.

После того, как Наталья осталась без работы, она не смогла оформить выплату в 500 рублей в Центре занятости без документа о прописке.
— Документы не принимали, требуя прописку, пришлось писать Путину. После чего документы приняли, но потом отказали, объяснив, что у меня хороший доход: 21 000 рублей на двоих. Я опять написала Путину. Мне позвонили из соцзащиты и заявили, что я должна предоставить трудовую книжку. Хотя при сборе документов трудовая не нужна, и самое главное: мне не сказали об этом. То есть о том, что я должна предоставить трудовую я узнала из ответа от администрации президента. Испанский стыд. Администрация Кировского района, у вас есть совесть?  Стыд вам и позор.

По словам женщины, ей позвонили из администрации Кировского района и пригрозили наслать на нее органы опеки из-за многочисленных жалоб, которыми она отвлекает от работы местных чиновников.

Ситуация, в которой находится заложница бюрократов, она называет «дебильной», в которой кроме нее находятся почти 2 тысячи жителей микрорайона «Просторный», чьи дома до сих пор не введены в эксплуатацию, пишет «Прецедент».

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