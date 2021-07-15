Срочно ввести оплачиваемые нерабочие дни просит Путина "Яблоко": Локдаун спасет Россию от коронавируса
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Срочно ввести оплачиваемые нерабочие дни просит Путина "Яблоко": Локдаун спасет Россию от коронавируса

9:01:057/15/2021Фото: Wikimedia Commons
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В письме руководитель партии предложил компенсировать работодателям расходы по выплату зарплат, налоговых платежей и страховых выплат.

Николай Рыбаков считает введение локдауна в России единственной возможностью остановить коронавирус

Николай Рыбаков обратился к президенту страны с просьбой ввести серьезные ограничения для россиян, потому что уверен, что "никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".

Об обращении политика к Владимиру Путину стало известно от пресс-службы партии «Яблоко» 15 июля.

- Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю), - говорится в сообщении.

По словам Рыбакова, в настоящее время Россия вышла на третье место по смертности после Индии и Индонезии. Также темпы вакцинации не дают уверенности в ее скорейшем завершении и эффекте.

В письме руководитель «Яблока» предложил компенсировать работодателям расходы по выплату зарплат, налоговых платежей и страховых выплат.

Раннее Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор заявляла, что в России нет необходимости вводить более серьезные ограничения.

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