Срочно ввести оплачиваемые нерабочие дни просит Путина "Яблоко": Локдаун спасет Россию от коронавируса

Николай Рыбаков обратился к президенту страны с просьбой ввести серьезные ограничения для россиян, потому что уверен, что "никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".
Об обращении политика к Владимиру Путину стало известно от пресс-службы партии «Яблоко» 15 июля.
- Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю), - говорится в сообщении.
По словам Рыбакова, в настоящее время Россия вышла на третье место по смертности после Индии и Индонезии. Также темпы вакцинации не дают уверенности в ее скорейшем завершении и эффекте.
В письме руководитель «Яблока» предложил компенсировать работодателям расходы по выплату зарплат, налоговых платежей и страховых выплат.
Раннее Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор заявляла, что в России нет необходимости вводить более серьезные ограничения.