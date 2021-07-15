В ДТП с самокатом погиб правнук поэта Тютчева: Доктор наук Иван Пигарев ехал на велосипеде

О смерти доктора биологических наук, правнука поэта Федора Тютчева Ивана Пигарева стало известно из сообщения в пресс-службе Института проблем передачи информации РАН.
- Иван Николаевич погиб. Он ехал на велосипеде, на велодорожке столкнулся с самокатом. Ему было 80 лет, он сам ездил на работу на велосипеде. Это произошло вчера вечером в районе МГУ, после столкновения оба водителя были отвезены в реанимацию, утром Иван Николаевич скончался, — пояснили в пресс-службе РАН.
Его дочь Татьяна рассказала, что после столкновения с самокатом, во время которого Иван Пигарев ехал на велосипеде, он получил травму, с которой его отправили в реанимацию. Пострадавшему сделали операцию по удалению гематомы внутри черепа, потом его состояние было тяжелым, пришлось подключать к аппарату ИВЛ.
Внук поэта Пигарев специализировался в области физиологии сна, был главным научным сотрудником лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН.
17 марта 1941 года родился Иван Пигарев, в этом году ему исполнилось 80 лет. Окончил МГУ, учился биолого-почвенном факультете, далее изучал работу зрения и занимался разработкой метода регистрации нейронной активности у животных.
О том, что погибший доктор биологических наук был правнуком великого русского поэта Тютчева, рассказала его дочь Татьяна во время беседы с «Москвич Mag».