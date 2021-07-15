Независимая коалиция хочет попасть в горсовет Бердска. Единороссы уже борются за депутатские мандаты как самовыдвиженцы

В выборах горсовета Бердска будет участвовать независимая коалиция кандидатов. Коалиция «Новосибирск 2020» поддержит независимых кандидатов на выборах горсовета Бердска. По данным Тайги.инфо, планируется выдвинуть не менее 10 кандидатов - помощники действующих новосибирских депутатов и местные активисты.
«Сегодня-завтра наши ребята сдают документы, открывают счета, и начинается работа», — сообщил в своем телеграм-канале депутат горсовета Новосибирска и член коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина 15 июля.
Независимая коалиция «Новосибирск 2020», в которую входят депутаты, политики, общественники и журналисты появилась перед выборами в горсовет Новосибирска. И смогла провести в представительный орган власти столицы Сибири четырех депутатов.
Сейчас совет депутатов Бердска подконтролен «Единой России», а кресло спикера занимает Владимир Голубев — брат крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева, близкого друга сенатора Александра Карелина. Руководит городом мэр Евгений Шестернин, член регионального политсовета "Единой России".
Выборы нового состава горсовета Бердска пройдут 19 сентября 2021 года по 27 одномандатным округам.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" о желании баллотироваться заявили коммунисты - выдвинули кандидатов по 21 округу. А "Партия пенсионеров" уже подала документы в избирком на нескольких претендентов на депутатский мандат, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
При этом некоторые представители фракции ЕР в бердском горсовете уже стали самовыдвиженцами, например, Михаил Гоголь и Олег Чебаненко.
Глава бердской избирательной комиссии Наталья Фокина рассказывала, что у кандидатов есть время до 18 часов 28 июля, чтобы подать документы в ТИК и стать участником предвыборной гонки. Партии не торопятся, поскольку им не надо собирать подписи в свою поддержку и сдавать их на проверку как самовыдвиженцам.