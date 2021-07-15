Умер актер и музыкант Петр Мамонов

"Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память", - сообщили на его странице в Facebook.
Музыкант и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мамонов заболел ковидом около двух недель назад. 1 июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось о поражении легких более чем на 80%.
Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов и снялся в двух десятках фильмов. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград. Недавно президент России Владимир Путин наградил Мамонова орденом.