Минюст признал иноагентами 8 журналистов
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Минюст признал иноагентами 8 журналистов

10:19:537/15/2021Фото: pixabay.com
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Накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа"*.

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8 журналистов, в том числе два главных редактора, внесены в реестр иностранных агентов, сообщили на сайте Минюста 15 июля. Речь идет о сотрудниках  таких СМИ, как «Открытые медиа»*, «Проект»* и «Радио Свобода»*. Кроме того, «Проект»* объявлен нежелательным в России.

В список попали главред «Открытых Медиа»* Юлия Ярош и главный редактор «Проекта»* Романа Баданина.

В реестр иностранных агентов также внесены:

Максим Гликин — ОМ;
Петр Меняхин — «Проект»;
Ольга Чуракова — «Проект»;
Мария Железнова — «Проект»;
Юлия Лукьянова — «Проект»;
Елизавета Маетная — «Радио Свобода».

Как стало известно, накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа"*.
"Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - цитирует ТАСС ведомство.

Издание специализируется на расследованиях и исследованиях открытых данных.

Всего в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента, значатся 28 изданий и журналистов.

*Организации, выполняющих функции иностранного агента.

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