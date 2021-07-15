Минюст признал иноагентами 8 журналистов

8 журналистов, в том числе два главных редактора, внесены в реестр иностранных агентов, сообщили на сайте Минюста 15 июля. Речь идет о сотрудниках таких СМИ, как «Открытые медиа»*, «Проект»* и «Радио Свобода»*. Кроме того, «Проект»* объявлен нежелательным в России.
В список попали главред «Открытых Медиа»* Юлия Ярош и главный редактор «Проекта»* Романа Баданина.
В реестр иностранных агентов также внесены:
Максим Гликин — ОМ;
Петр Меняхин — «Проект»;
Ольга Чуракова — «Проект»;
Мария Железнова — «Проект»;
Юлия Лукьянова — «Проект»;
Елизавета Маетная — «Радио Свобода».
Как стало известно, накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа"*.
"Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - цитирует ТАСС ведомство.
Издание специализируется на расследованиях и исследованиях открытых данных.
Всего в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента, значатся 28 изданий и журналистов.
*Организации, выполняющих функции иностранного агента.