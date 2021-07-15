Пожарные пожаловались Путину на низкие зарплаты и уволились. Смотрите видео

Пожарные и сотрудники ПЧ из города Верещагино Пермского края жаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты. 15 июля стало известно, что они уволились из-за перевода на 12-часовой график работы, сообщает издание «Подъем».
По словам начальника 23-го отряда противопожарной службы региона Олега Мелехина, увольнение не связано с обращением к главе государства, что сотрудников никто не преследовал за это видео.
«С обращением к президенту это никак не связано. Если исходить из их логики, надо было уволить их еще два года назад. Все люди, которые у меня в отряде есть, спокойно работают, никаких преследований нет. Все подразделения готовы выполнять задачи», — уточнил Мелехин.
Он подчеркнул, что пожарная часть функционирует в прежнем режиме.
Пожарные верещагинской части отправили видеообращение Путину еще в декабре 2020 года. Они пожаловались на маленькие заработки. В ответ глава краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру.