Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область

Власть Новосибирской области просит российское правительство об увеличении поставок вакцины. Такое обращение подготовил региональный минздрав. Новые партии вакцины ожидаются в ближайшее время, сообщали в четверг в пресс-службе правительства Новосибирской области.
«На этой неделе за подписью губернатора Андрея Травникова мы направляем письмо в правительство Российской Федерации об увеличении количества поставок вакцины на территорию Новосибирской области. И на сегодняшний день мы технологически и организационно полностью готовы к большому объему вакцинации. Сегодня мы работаем строго в рамках того поступления вакцин, которое идет на территорию Новосибирской области», – рассказал глава минздрава Константин Хальзов.
По его словам, общий коечный фонд в настоящее время составляет 6 252 койки, что более чем на 200 единиц больше, чем было развернуто во вторую волну для пациентов с ковидом.
«Мы продолжаем контролировать ситуацию по коечному фонду, резерв держим на уровне 10-15% в зависимости от наполнения. Проводим весь комплекс организационных мероприятий, для оказания медицинской помощи задействовано первичное и стационарное звено. При этом мы продолжаем вакцинирование», – отметил министр.
К 15 июля в Новосибирскую область поступило 533 589 доз всех вакцин. Новые поставки "Спутника V" ожидаются завтра, 16 июля, в объеме порядка 13,5 тысяч доз. Предположительно на выходных в регион поступят еще 30 тысяч доз. На сегодня первым компонентом привиты 522 656 жителей региона, полный курс прошли 385 934 человека.
В регионе развернуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 в Новосибирске и 55 в Новосибирской области. Также в регионе работают мобильные прививочные бригады.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске открыто 7 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах. Но вакцина закончилась. Бердчане жалуются, что их заранее не предупредили об отсутствии препарата.