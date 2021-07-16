Добрые картинки на День повара - личного!

Международный праздник, когда все повара,
Придут соревноваться и тоннами еда,
На кухнях разрастется и будет нас манить,
А повар вновь стараться и чудеса творить.
Желаю обоняние за годы не терять,
А лишь обогащаться и совершенствовать,
Чтоб навыки крепчали, чтоб мог нас удивить,
Пора идти на кухню и начинать творить.
С международным днем всех поварят,
Признайся, ты готовить очень рад?
Засел на троне лучших поваров,
И удивлять других всегда готов.
И не поспоришь – у тебя талант,
И четкий, кулинарный взгляд,
Все вилки, ложки – четко под рукой,
Один на свете повар ты такой.
Любой вид блюда тебе подвластен,
Ассортимент разнообразен,
Прекрасный вкус и руки золотые,
Идеи для готовки не простые.
День повара по миру отмечают,
Готовкой все гостей встречают,
Клиенты поваров вновь поздравляют,
Сюрприз от шефа ожидают.
И ты нас непременно удиви,
Чтоб слюнка разыгралася внутри.
Пусть сносит крышу от рецептов,
Твоих невероятных блюд,
Найди вкуснейшую зацепку,
И замани на кухни люд.
Чтоб все восторженно кивали,
И говорили – «Дай еще»,
А конкуренты вновь зевали,
Чесали безнадежно лоб.
Ты повар высшего разряда,
Желаю мир к ногам склонить,
И получить на грудь награду,
Готовить да чудеса творить.
Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru