Душевные поздравления для моряков в День морской авиации ВМФ 17 июля

В авиации морской,
— служить совсем не просто.
Туда берут только мужчин,
Настоящих, взрослых!
С этим праздничным деньком,
Пожелаю не болеть вам.
И никогда в душе и сердце,
Не гаснуть добрым огоньком.
Прямо с палубы
В полет
Вылетает
Самолет!
Авиация
Морская,
Совершенно
Молодая!
В День морской авиации
Вам шлю свои поздравления.
Достойны вы высших наград,
Почета и уважения.
Желаю здоровья и силы,
Успехов на службе, в любви,
Стремление к большим горизонтам
Всегда кипит пусть в крови.
Авиация морская —
Это наш надёжный щит,
По волнам враг нападает —
Флот нас точно защитит!
Сил и ловкости желаем,
В цели точно попадать,
И, страну оберегая,
Быстро в званьях вырастать!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru