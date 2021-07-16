Душевные поздравления для моряков в День морской авиации ВМФ 17 июля
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Душевные поздравления для моряков в День морской авиации ВМФ 17 июля

5:11:317/16/2021Фото: bipbap.ru
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17 июля 1916 года российские морские летчики в своем первом воздушном бою героически победили немецкие самолеты.

День морской авиации ВМФ России

В авиации морской,
— служить совсем не просто.
Туда берут только мужчин,
Настоящих, взрослых!

С этим праздничным деньком,
Пожелаю не болеть вам.
И никогда в душе и сердце,
Не гаснуть добрым огоньком.

День морской авиации ВМФ России

Прямо с палубы
В полет
Вылетает
Самолет!
Авиация
Морская,
Совершенно
Молодая!

День морской авиации ВМФ России

В День морской авиации
Вам шлю свои поздравления.
Достойны вы высших наград,
Почета и уважения.

Желаю здоровья и силы,
Успехов на службе, в любви,
Стремление к большим горизонтам
Всегда кипит пусть в крови.

День морской авиации ВМФ России

Авиация морская —
Это наш надёжный щит,
По волнам враг нападает —
Флот нас точно защитит!

Сил и ловкости желаем,
В цели точно попадать,
И, страну оберегая,
Быстро в званьях вырастать!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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