Мужественные слова и открытки в День морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года
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Мужественные слова и открытки в День морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года

10:14:007/16/2021Фото: bipbap.ru
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17 июля вся Россия чествует героев - День морской авиации ВМФ России 2021.

17 июля - День Морской авиации ВМ России
17 июля - День Морской авиации ВМ России

Морская авиация — гордость наших дней.
Россия каждый день и час гордится только ей!
Мы знаем, как бы ни был труден бой,
Вернетесь вы на Землю синею волной!
И пусть в сердцах всех ваших сегодня и всегда
Сияет гордая авиации звезда!
И пусть на небе синем, над морем и волной
Гордитесь вы Россией, гордитесь вы страной!

Авиация морская, ВМФ России,
От души приветствую всех вас!
Не тревожат пусть вас беды никакие,
А повсюду окружает пусть успех.

Смелость, сила и отвага...
Это всё присуще вам!
Будет всё пускай, как надо.
И любой военный удается план.

17 июля - День Морской авиации ВМ России
17 июля - День Морской авиации ВМ России

***

Вам подвластны океаны и моря,
Ваши палубы надежней, чем земля,
Ваши спутники науке помогают,
А ракеты нас надежно защищают.
Ваша главная победа — «Морской старт»,
И теперь все небеса — в наших руках.
Вы — морская авиация, герои,
И совсем не зря гордитесь вы собою.
Вся Россия знает ваши имена,
Ваша слава не угаснет никогда!

Морские лётчики отправятся в полёт,
Работа важная для них есть в небе синем,
Никто из них страну не подведёт —
Они ведь гордость ВВС России.

Границы наши нужно охранять
И безопасность им доверить можно.
Морские асы сегодня могут управлять
Техникой высокоточной, сложной.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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