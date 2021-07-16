Нежные стихи на Ту бе-Ав: 24 июля - День любви у евреев

Ту бе-Ав — праздник негласный.
Ту бе-Ав — это праздник любви.
В этот день есть обычай прекрасный —
О любви весь день говорить.
Говорите любимым о чувствах!
Говорите, как дороги вам
Их глаза, где задоринки лучик,
И улыбка на милых губах!
***
Любви покорны все народы,
Мы счастливы, любовь познав,
И, как бы ни летели годы,
Жив будет праздник Ту бе-Ав!
Любите, берегите милых,
Родных, желанных, дорогих!
Любите истово, красиво,
И радуйте почаще их!
***
Еврейский день любви:
Известный Ту бе-Ав,
Господь, благослови!
Чтоб счастлив был и здрав,
Сегодня каждый человек.
Любил, мечтал, спокойно жил,
Чтоб день его и век,
Ему приятен был, и мил.
Поздравим же друг друга,
Со всей душевной теплотой,
Пусть не касаются недуги,
И счастья лишь над головой!
***
Ту бе-Ав — еврейский праздник,
Он означает День любви,
Примерный ты или проказник,
Перед амуром все равны.
Любимых своих поздравляем,
Дарим подарки и цветы,
Их в комплиментах искупаем,
Признаемся мы им в любви!
Любовь ведь послана нам Богом,
Супруги посланы судьбой,
И нет у нас пути другого,
Чем быть счастливыми с тобой!
***
С Ту бе-Авом — днем любви!
Пусть живут в твоей крови
И привязанность, и страсть,
Чтобы знать, что удалась
Замечательная жизнь!
За любовь свою держись,
Веселись и не скучай,
Выпивая в праздник чай!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru