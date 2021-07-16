Нежные стихи на Ту бе-Ав: 24 июля - День любви у евреев
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Нежные стихи на Ту бе-Ав: 24 июля - День любви у евреев

2:30:237/16/2021Фото: bipbap.ru
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Ту бе-Ав — еврейский праздник, он означает День любви, примерный ты или проказник, перед амуром все равны.

Ту бе-Ав

Ту бе-Ав — праздник негласный.
Ту бе-Ав — это праздник любви.
В этот день есть обычай прекрасный —
О любви весь день говорить.

Говорите любимым о чувствах!
Говорите, как дороги вам
Их глаза, где задоринки лучик,
И улыбка на милых губах!

***

Любви покорны все народы,
Мы счастливы, любовь познав,
И, как бы ни летели годы,
Жив будет праздник Ту бе-Ав!
Любите, берегите милых,
Родных, желанных, дорогих!
Любите истово, красиво,
И радуйте почаще их!

***

Еврейский день любви:
Известный Ту бе-Ав,
Господь, благослови!
Чтоб счастлив был и здрав,

Сегодня каждый человек.
Любил, мечтал, спокойно жил,
Чтоб день его и век,
Ему приятен был, и мил.

Поздравим же друг друга,
Со всей душевной теплотой,
Пусть не касаются недуги,
И счастья лишь над головой!

***

Ту бе-Ав — еврейский праздник,
Он означает День любви,
Примерный ты или проказник,
Перед амуром все равны.

Любимых своих поздравляем,
Дарим подарки и цветы,
Их в комплиментах искупаем,
Признаемся мы им в любви!

Любовь ведь послана нам Богом,
Супруги посланы судьбой,
И нет у нас пути другого,
Чем быть счастливыми с тобой!

***

С Ту бе-Авом — днем любви!
Пусть живут в твоей крови
И привязанность, и страсть,
Чтобы знать, что удалась

Замечательная жизнь!
За любовь свою держись,
Веселись и не скучай,
Выпивая в праздник чай!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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