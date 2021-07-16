Что можно и нельзя делать в огороде по лунному календарю на выходных 17 и 18 июля: Корневая система быстро приживается после пересадки
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Что можно и нельзя делать в огороде по лунному календарю на выходных 17 и 18 июля: Корневая система быстро приживается после пересадки

10:20:457/16/2021Фото: pixabay
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в выходные 17 и 18 июля Луна будет растущей и пройдет по двум знакам зодиака - Весам и Скорпиону. По разрешенным работам дни отличаются друг от друга.

капуста
В эти дни луна будет растущей

17 июля

В эту субботу на огороде или вашем дачном участке самыми благоприятными видами работы станут посадка картофеля на второй урожай в южных регионах России, можно посеять салат, высадить огурцы для сбора осенью и посеять зелень.

Для посадки сегодня подойдут листовая петрушка и сельдерей. Огурцы для сбора урожая осенью можно высадить в теплицу, чтобы они дольше плодоносили. Цветную капусту и кольраби можно посадить в ящики на рассаду для того, чтобы осенью дорастить их в теплице.

Благоприятно формировать кусты томатов, собирать созревший озимый чеснок на хранение. Разрешена подкормка овощных культур, а также полив и рыхление почвы.

Категорически не рекомендуется сегодня заниматься различными видами обработок растений деревьев химическими веществами. Не рекомендуется делать прививки.

18 июля

В воскресенье луна попадает в очень плодородный знак зодиака - Скорпион. Сегодня можно заниматься любыми растениями, но особо благоприятным день будет для паслёновых овощных культур.

Сегодня, также как и вчера, можно высадить рассаду цветной капусты. Благоприятна посадка луков: батуна и шнитт-лука.

Можно пересадить многолетний щавель на новое место, посеять фенхель. Очень благоприятно сегодня делать поливы грядок, вносить разного вида подкормки, бороться с вредителями, в частности со слизнями.

Категорически не рекомендуется сегодня копать созревший картофель для хранения его зимой. Неблагоприятными станут удаление пасынков на томатах, обрезка и чеканка деревьев и плодовых кустарников. Не рекомендуется сегодня делить корни и клубнелуковицы.

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