Что можно и нельзя делать в огороде по лунному календарю на выходных 17 и 18 июля: Корневая система быстро приживается после пересадки

17 июля
В эту субботу на огороде или вашем дачном участке самыми благоприятными видами работы станут посадка картофеля на второй урожай в южных регионах России, можно посеять салат, высадить огурцы для сбора осенью и посеять зелень.
Для посадки сегодня подойдут листовая петрушка и сельдерей. Огурцы для сбора урожая осенью можно высадить в теплицу, чтобы они дольше плодоносили. Цветную капусту и кольраби можно посадить в ящики на рассаду для того, чтобы осенью дорастить их в теплице.
Благоприятно формировать кусты томатов, собирать созревший озимый чеснок на хранение. Разрешена подкормка овощных культур, а также полив и рыхление почвы.
Категорически не рекомендуется сегодня заниматься различными видами обработок растений деревьев химическими веществами. Не рекомендуется делать прививки.
18 июля
В воскресенье луна попадает в очень плодородный знак зодиака - Скорпион. Сегодня можно заниматься любыми растениями, но особо благоприятным день будет для паслёновых овощных культур.
Сегодня, также как и вчера, можно высадить рассаду цветной капусты. Благоприятна посадка луков: батуна и шнитт-лука.
Можно пересадить многолетний щавель на новое место, посеять фенхель. Очень благоприятно сегодня делать поливы грядок, вносить разного вида подкормки, бороться с вредителями, в частности со слизнями.
Категорически не рекомендуется сегодня копать созревший картофель для хранения его зимой. Неблагоприятными станут удаление пасынков на томатах, обрезка и чеканка деревьев и плодовых кустарников. Не рекомендуется сегодня делить корни и клубнелуковицы.