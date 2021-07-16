Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни

20 и 21 июля
Во вторник и среду луна продолжает расти и переходит в малопродуктивный знак зодиака Стрельца. Заниматься растущим урожаем сегодня неблагоприятно, равно как и садить и сеять какие-то культуры для сбора урожая в этом сезоне.
Можно посадить многолетний лук для того, чтобы ранней весной собрать первую зелень первыми. Можно сегодня собирать созревшие семена и убирать картофель, но картофель хранится долго не будет.
Опасными видами работ сегодня являются полив, формирование кустов помидоров, в частности удаление пасынков, крайне не рекомендовано заниматься обрезкой растений и прищипыванием верхушек растений.
24 июля
В субботу, 24 июля 2021 года, в созвездии Водолея произойдет полнолуние. Согласно рекомендациям лунного календаря сегодня любые работы в огороде и на участке являются неблагоприятными. Дайте растениям и себе отдых.
25 июля
Этот день несет на себе негативное влияние случившегося вчера полнолуния. А помимо этого луна продолжает оставаться в совсем неплодородном знаке Водолея. Если вам совсем нечем заняться, то сегодня можно рыхлить сухую землю, прополоть грядки и проредить частые сходы. Никакие посевы и посадки культур, в том числе многолетних, сегодня не будут благоприятными. Не стоит заниматься поливами и вносить подкормки, как органические так и минеральные.
29 и 3о июля
Убывающая луна в эти два дня оказалась в неплодородном знаке Овна. Сегодня можно заниматься уборкой озимого чеснока, собирать картофель, семена. Можно заниматься прополкой и рыхлением грядок, а также провести работу с вредителями и заболеваниями культур. Можно начать окучивание картофеля.
Любая работа связанная с посадками, посевами и пикировкой растений сегодня неблагоприятна. Также нельзя удалять пасынки на помидорах, вносить подкормки любого типа.