Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни
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Опасные дни для работы на даче по лунному календарю во второй половине июля 2021 года: Самые неблагоприятные дни

11:20:457/16/2021Фото: pixabay
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В субботу, 24 июля 2021 года, в созвездии Водолея произойдет полнолуние. Согласно рекомендациям лунного календаря сегодня любые работы в огороде и на участке являются неблагоприятными. Дайте растениям и себе отдых.

мангольд
Есть крайне неблагоприятные дни для выхода в огород

20 и 21 июля

Во вторник и среду луна продолжает расти и переходит в малопродуктивный знак зодиака Стрельца. Заниматься растущим урожаем сегодня неблагоприятно, равно как и садить и сеять какие-то культуры для сбора урожая в этом сезоне.

Можно посадить многолетний лук для того, чтобы ранней весной собрать первую зелень первыми. Можно сегодня собирать созревшие семена и убирать картофель, но картофель хранится долго не будет.

Опасными видами работ сегодня являются полив, формирование кустов помидоров, в частности удаление пасынков, крайне не рекомендовано заниматься обрезкой растений и прищипыванием верхушек растений.

24 июля

В субботу, 24 июля 2021 года, в созвездии Водолея произойдет полнолуние. Согласно рекомендациям лунного календаря сегодня любые работы в огороде и на участке являются неблагоприятными. Дайте растениям и себе отдых.

25 июля

Этот день несет на себе негативное влияние случившегося вчера полнолуния. А помимо этого луна продолжает оставаться в совсем неплодородном знаке Водолея. Если вам совсем нечем заняться, то сегодня можно рыхлить сухую землю, прополоть грядки и проредить частые сходы. Никакие посевы и посадки культур, в том числе многолетних, сегодня не будут благоприятными. Не стоит заниматься поливами и вносить подкормки, как органические так и минеральные.

29 и 3о июля

Убывающая луна в эти два дня оказалась в неплодородном знаке Овна. Сегодня можно заниматься уборкой озимого чеснока, собирать картофель, семена. Можно заниматься прополкой и рыхлением грядок, а также провести работу с вредителями и заболеваниями культур. Можно начать окучивание картофеля.

Любая работа связанная с посадками, посевами и пикировкой растений сегодня неблагоприятна. Также нельзя удалять пасынки на помидорах, вносить подкормки любого типа.

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