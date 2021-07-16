Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?

Вокруг вакцинации против коронавируса ходит много слухов и домыслов, которые подогреваются противоречащими друг другу высказываниями медиков. Одни говорят, что нельзя употреблять алкоголь более 40 дней, другие - что можно немного выпить через 3 дня после прививки. О том, что будет с организмом, если выпить спиртное после вакцинации - в нашем материале.
Алкогольные напитки нельзя смешивать со всеми лекарствами, будь то антибиотики или обезболивающие препараты. Дело в том, что этиловый спирт может ослаблять действие лекарств, а также усиливать его, вызывая нежелательные побочные эффекты, вплоть до смерти. Из-за этого он противопоказан во время болезней, в том числе, хронических, после вакцинации и т.д.
Если принять алкоголь после вакцинации, то действие этилового спирта замедлит формирование иммунитета и антител, потому что спиртные напитки влияют на образование и синтез белков. Именно из них состоят иммуноглобулины (антитела) к коронавирусу. Также организму придется бросить все силы на детоксикацию, вместо того, чтобы развивать хороший иммунный ответ. В результате, у человека может быть меньше антител, чем могло бы быть, плюс, возрастает нагрузка на многие внутренние органы, особенно на печень. В ходе химических реакций нарушается метаболизм и необходимых белков становится меньше. К тому же, у пьющего человека выше вероятность развития побочных эффектов, таких как:
тошнота;
рвота;
головокружение;
зуд в месте укола;
повышенная температура тела;
слабость;
головные боли и т.д.
Многие специалисты рекомендуют воздержаться от алкоголя первые три дня, а потом разрешается минимальная доза спиртного, например, бокал шампанского. Перед прививкой также следует не выпивать как минимум день, но лучше воздержаться за три дня до иммунизации, чтобы организм успел переработать и вывести токсичные вещества. Самый лучшие вариант - человек не употребляет спиртное в первые 3 недели после первой дозы, и столько же - после второй. В таком случае формированию антител ничто не сможет помешать. Если такое развитие событий невозможно, то выпивать следует по минимуму, например, один бокал вина или шампанского.
Сейчас недостаточно научных исследований на тему совместимости алкоголя и компонентов вакцины против коронавируса, поэтому мнения специалистов разнятся. Но, учитывая, то алкоголь крайне токсичен и оказывает негативное влияние на весь организм, воздержаться от его употребления все-таки стоит. Если человек страдает алкоголизмом, ему следует пройти полное обследование, перед вакцинацией сделать капельницу и обратиться к наркологу, чтобы он дал рекомендации и лечение на период формирования антител.