Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?

12:30:227/16/2021Фото: https://www.piqsels.com/
0

Сейчас недостаточно научных исследований на тему совместимости алкоголя и компонентов вакцины против коронавируса, поэтому мнения специалистов разнятся.

Если принять алкоголь после вакцинации, то действие этилового спирта замедлит формирование иммунитета и антител, потому что спиртные напитки влияют на образование и синтез белков
Если принять алкоголь после вакцинации, то действие этилового спирта замедлит формирование иммунитета и антител, потому что спиртные напитки влияют на образование и синтез белков
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область

Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую областьКремль не обсуждает ввоз иностранных вакцин в Россию: "своих хватает"Ещё 303 новости

Вокруг вакцинации против коронавируса ходит много слухов и домыслов, которые подогреваются противоречащими друг другу высказываниями медиков. Одни говорят, что нельзя употреблять алкоголь более 40 дней, другие - что можно немного выпить через 3 дня после прививки. О том, что будет с организмом, если выпить спиртное после вакцинации - в нашем материале.

Алкогольные напитки нельзя смешивать со всеми лекарствами, будь то антибиотики или обезболивающие препараты. Дело в том, что этиловый спирт может ослаблять действие лекарств, а также усиливать его, вызывая нежелательные побочные эффекты, вплоть до смерти. Из-за этого он противопоказан во время болезней, в том числе, хронических, после вакцинации и т.д.

Если принять алкоголь после вакцинации, то действие этилового спирта замедлит формирование иммунитета и антител, потому что спиртные напитки влияют на образование и синтез белков. Именно из них состоят иммуноглобулины (антитела) к коронавирусу. Также организму придется бросить все силы на детоксикацию, вместо того, чтобы развивать хороший иммунный ответ. В результате, у человека может быть меньше антител, чем могло бы быть, плюс, возрастает нагрузка на многие внутренние органы, особенно на печень. В ходе химических реакций нарушается метаболизм и необходимых белков становится меньше. К тому же, у пьющего человека выше вероятность развития побочных эффектов, таких как:
тошнота;
рвота;
головокружение;
зуд в месте укола;
повышенная температура тела;
слабость;
головные боли и т.д.

Многие специалисты рекомендуют воздержаться от алкоголя первые три дня, а потом разрешается минимальная доза спиртного, например, бокал шампанского. Перед прививкой также следует не выпивать как минимум день, но лучше воздержаться за три дня до иммунизации, чтобы организм успел переработать и вывести токсичные вещества. Самый лучшие вариант - человек не употребляет спиртное в первые 3 недели после первой дозы, и столько же - после второй. В таком случае формированию антител ничто не сможет помешать. Если такое развитие событий невозможно, то выпивать следует по минимуму, например, один бокал вина или шампанского.

Сейчас недостаточно научных исследований на тему совместимости алкоголя и компонентов вакцины против коронавируса, поэтому мнения специалистов разнятся. Но, учитывая, то алкоголь крайне токсичен и оказывает негативное влияние на весь организм, воздержаться от его употребления все-таки стоит. Если человек страдает алкоголизмом, ему следует пройти полное обследование, перед вакцинацией сделать капельницу и обратиться к наркологу, чтобы он дал рекомендации и лечение на период формирования антител.

Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Рыбаков попросил Путина объявить нерабочие дни из-за COVID
Роскачество определило самый качественный кефир в России
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Путин заявил о готовых заживо сжигать людей в Крыму: его слова
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
прививкавакцина против коронавируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мария Родченкова

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?
12:30:22 7/16/2021
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?
Календарь дачных работ по Луне на выходные 17-18 июля 2021 года: Луна в знаке Весы и Скорпион
11:20:43 7/15/2021
Календарь дачных работ по Луне на выходные 17-18 июля 2021 года: Луна в знаке Весы и Скорпион
Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область
11:06:16 7/15/2021
Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область
Пожарные пожаловались Путину на низкие зарплаты и уволились. Смотрите видео
10:41:46 7/15/2021
Пожарные пожаловались Путину на низкие зарплаты и уволились. Смотрите видео
Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года
10:20:54 7/15/2021
Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года
Минюст признал иноагентами 8 журналистов
10:19:53 7/15/2021
Минюст признал иноагентами 8 журналистов
СМИ: Все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации против коронавируса
10:00:26 7/15/2021
СМИ: Все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации против коронавируса
Умер актер и музыкант Петр Мамонов
9:44:04 7/15/2021
Умер актер и музыкант Петр Мамонов
В ДТП с самокатом погиб правнук поэта Тютчева: Доктор наук Иван Пигарев ехал на велосипеде
9:39:02 7/15/2021
В ДТП с самокатом погиб правнук поэта Тютчева: Доктор наук Иван Пигарев ехал на велосипеде
БердскНезависимая коалиция хочет попасть в горсовет Бердска. Единороссы уже борются за депутатские мандаты как самовыдвиженцы
9:24:49 7/15/2021
Независимая коалиция хочет попасть в горсовет Бердска. Единороссы уже борются за депутатские мандаты как самовыдвиженцы