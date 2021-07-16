Кто такой Василий Блаженный: что он значит для Руси?
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Кто такой Василий Блаженный: что он значит для Руси?

1:00:277/16/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Василий Блаженный - это канонизированный православный святой, который успел прославиться еще при жизни своим даром предвидения, аскетизмом, чудесами и многим другим.

Богоматерь Знамение. 1780-е. В 18-19 вв. находилась над входом в придел св. Василия Блаженного Реплика фасадной иконы, расположенной на восточной стене собора
Богоматерь Знамение. 1780-е. В 18-19 вв. находилась над входом в придел св. Василия Блаженного Реплика фасадной иконы, расположенной на восточной стене собора

Имя Василия Блаженного известно даже тем, что никак не причисляет себя к православному христианству. О том, кем был этого человек и чем прославился - в нашем материале.

Василий Блаженный - это канонизированный православный святой, который успел прославиться еще при жизни своим даром предвидения, аскетизмом, чудесами и многим другим. Родился от он во второй половине XV века в небольшом селе под названием Елохово. Впервые его сверхъестественные способности проявились, когда юноше было 16 лет. Тогда он учился на сапожника и повстречал человека, желающего получить сапоги, которые прослужат много лет. Однако Василий увидел будущее этого человека и заявил, что тот не успеет их поносить, потому на следующий день скончается. Конечно, никто не воспринял слова юноши всерьез, но тот человек действительно умер, как и говорил Василий Блаженный.

Это происшествие оставило след на судьбе будущего Святого и направило его на путь истинный. Василий бежал из родного села и отправился в Москву, чтобы своим примером показать, насколько сильна может быть вера в Господа. Он причислял себя к юродивым, то есть “уродливым”, “не от мира сего”. Прикидываясь мнимо безумным, он мог обличать неправильные ценности, а также природу человека, которая может быть достаточно жестокой к тем, что отличается от общепринятых норм. Василий Блаженный вел очень аскетичный образ жизни, не носил одежды даже зимой, скудно питался и т.д. По некоторым данным, его боялся сам Иван Грозный.

Известно о многих чудесах юродивого. Например, однажды Блаженный был на приеме у Царя, там он не пил вино, а выливал его в окно. Иван Грозный спросил, почему тот так поступает, на что Василий ответил, что тушит пожар в Новгороде. Чуть позже поспели вести, что в городе действительно случился сильный пожар. Согласно легендам, после одной из литургий Блаженный подошел к Ивану Грозному и сказал, что тот в облаках витал. Грозный оскорбился, после чего Василий Блаженный рассказал, о чем думал Царь на самом деле. После этого случая, юродивый заслужил больше уважения, его стали больше бояться. В другой раз, Святой собственноручно испортил образ чудотворной Девы Марии и, когда толпа начала свирепствовать, он показал прихожанам, чей образ был под ним, а там был Дьявол.

После смерти Василия собралась огромная толпа, чтобы проводить его на тот свет, перед смертью юродивого лично посещал в знак уважения Иван Грозный. 15 августа - день памяти знаменитого аскета, юродивого Василия Блаженного. Он почитается, как один из самых важных православных Святых. В его честь построен знаменитый московский Кремль на Красной площади, которому уже более 500 лет.

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