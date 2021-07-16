Экстремизм фруктовой диеты: как съедать 20 бананов, чтобы получить 2000 калорий

В прошлом году я познакомилась с фруктовым стилем жизни; более конкретно, диета 80/10/10 - сыроедение, состоящее в основном из фруктов и листовой зелени, с 80% калорий из углеводов, 10% из белков и 10% из жиров. Несмотря на крайнюю крайность, я была заинтригована свидетельствами тех, кто излечивал различные недуги и болезни с помощью этой диеты.
Я всегда стремилась к здоровому образу жизни, но мое самочувствие пошло на спад, когда мне было чуть больше 20, когда я заболела мононуклеозом. С четырьмя детьми в возрасте до шести лет адекватный уход за собой был невозможен, и, следовательно, через шесть месяцев мне поставили диагноз «синдром хронической усталости» ; отсюда дальнейшее ухудшение до аутоиммунного заболевания, пишет https://www.yourtango.com/
Любой, кто имел дело с аутоиммунным заболеванием, понимает разочарование его непредсказуемостью и смещением целей; поражение делать все правильно, но иметь дело с телом, которое упорно отказывается лечить. И хотя образ жизни, основанный на палео, повлиял на значительное улучшение, я хотела знать, верны ли свидетельства и принесет ли фрукторианская диета дальнейшее исцеление, как утверждали другие.
Первое, что я обнаружила, - это то, что нужно время, чтобы привыкнуть к употреблению таких огромных объемов фруктов - фактически, 2000 калорий в день, чтобы удовлетворить рекомендуемые потребности в энергии и питательных веществах. Это около 20 бананов, если кому-то интересно. Или как съесть целый ананас и килограмм арбуза на завтрак в одиночестве.
Однако вскоре такой способ питания стал для меня нормальным. Слишком нормально. Вот что характерно для таких радикальных увлечений здоровья: если вы проводите достаточно времени, укоренившись в его образе жизни и культуре - будь то в реальной жизни или в Интернете, - вы даже не видите, как экстремальные явления становятся новой нормой.
Есть причина, по которой слепое пятно называется слепым пятном.
Что касается меня, я убедилась, что такой способ питания - единственный способ быть здоровым и здоровым; что вся остальная еда была врагом.
Я читала и исследовала лучшие сочетания фруктов для пищеварения, монофруктовые блюда, фруктовые голодания, голодания на соке. Я тусовалась на форумах в социальных сетях, изучая все, что могла, у опытных фрукторианцев. Я искала в Google, YouTube и следила за каждой онлайн-страницей, которую могла найти.
Вскоре все мысли были сосредоточены на еде. Было так много необходимости контролировать; до этого момента я стала беспокоиться о социальных мероприятиях и начала отказываться от приглашений от семьи и друзей, зная, что мероприятие поставит под угрозу мою идеальную диету. Чем больше я становилась одержима, тем уже становился мой мир.
Если я была вдали от дома и не могла выбрать приемлемую пищу, я просто отказывалась от еды, что приводило к дефициту калорий и питательных веществ, усталости и ненужной нагрузке на надпочечники и гормональную систему. Если бы я ела что-нибудь кроме фруктов, я бы чувствовала беспокойство, вину и нечистоту, часто наказывая себя после этого экстремальными очищениями от токсинов.
Вся моя самооценка и счастье стали зависеть от того, соблюдала ли я установленные мной стандарты диетического совершенства, и вскоре я оказалась в цикле одержимости, контроля, вины, наказания и вознаграждения.
У меня никогда не было расстройства пищевого поведения, и я даже не была склонна к такому образу мыслей. Но когда однажды я осознала, насколько отчаянной стала моя потребность контролировать свое окружение - и насколько ужасно вышедшим из-под контроля я чувствовала себя, когда это окружение было скомпрометировано, - я поняла, что что-то не так.
Основное внимание уделялось не весу, как мы традиционно думаем о расстройствах пищевого поведения; вместо этого это было стремление к чистоте и безупречному здоровью. Но экстремизм был столь же вредным и опасным.
Orthorexia Nervosa - это одержимость идеальным или чистым питанием; часто начиная с намерения есть как можно более здоровую или чистую пищу, но вскоре переходя к такой строгой и негибкой диете, возникает психологический стресс, когда правила, касающиеся определенного способа питания, не могут быть соблюдены.
Названное «расстройством здорового питания», оно еще не было классифицировано как официальное расстройство пищевого поведения, но признано медицинскими работниками как часть спектра расстройства пищевого поведения.
Орторексия начинается со здорового питания: сырого, веганского, палео, кето, фрукторианского и т. д. и т.д., но стремление к крепкому здоровью вскоре становится навязчивым стремлением к диетическому перфекционизму.
Все больше и больше продуктов удаляется, и все больше времени тратится на одержимость едой и наложенные на себя правила в отношении еды. Реализуются циклы вины и наказания, а также социальная изоляция, часто недоедание и отсутствие интереса к другим сферам жизни.
Первым шагом в преодолении орторексии является признание того, что проблема существует. Не каждый, кто придерживается такого экстремального образа жизни, будет бороться с орторексией; я не могу сказать вам, как и почему на меня это повлияло.
Я могу только сказать вам, что я благодарна, что смог увидеть, что что-то было неправильным, прежде чем это полностью захватило мою жизнь, и благодарна за то, что теперь я в гораздо лучшем месте - не отказалась от всех своих убеждений в отношении здоровья, но восстановил баланс и умеренность и снова сделала еду частью моей жизни, а не ее центром.
Я здесь не для того, чтобы оспаривать основы диеты и питания. Но учитывая статистику, предполагающую 40-кратное увеличение количества расстройств пищевого поведения с 2003 года, важно признать, что одержимость здоровьем может стать таким же расстройством пищевого поведения, как и все остальное.
Всегда будет полезно вести более здоровый образ жизни. Но экстремизм в любом виде никогда не бывает здоровым. И когда потребность в идеальном здоровье обходится ценой нашего психического здоровья, нам нужно сделать шаг назад и спросить себя, действительно ли жертва того стоит.