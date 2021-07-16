Как игра в карты влияет на мозг, открытие ученых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как игра в карты влияет на мозг, открытие ученых

2:00:197/16/2021Фото: https://www.piqsels.com/
0

Ваш мозг скажет спасибо, если вы сможете отсрочить деменцию на пять лет.

Как игра в карты влияет на ваш мозг, ответили ученые
Как игра в карты влияет на ваш мозг, ответили ученые

Поддержание активности мозга в пожилом возрасте всегда было разумной идеей, но новое исследование показывает, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в более позднем возрасте может отсрочить наступление деменции Альцгеймера на срок до пяти лет. Исследование опубликовано в онлайн-выпуске Neurology, медицинского журнала Американской академии неврологии от 14 июля 2021 года.

«Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать заниматься теми недорогими и доступными видами деятельности, которые мы рассмотрели в нашем исследовании», - сказал автор исследования Роберт С. Уилсон, доктор философии из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго. «Наши результаты показывают, что может быть полезно начать делать эти вещи даже в 80 лет, чтобы отсрочить наступление деменции Альцгеймера», пишет https://medicalxpress.com

В исследовании приняли участие 1978 человек со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. За людьми наблюдали в среднем семь лет. Чтобы определить, развилось ли у них слабоумие, участники ежегодно проходили обследования, которые включали ряд когнитивных тестов.

Когда исследование началось, люди оценивали свое участие в семи мероприятиях по пятибалльной шкале. Вопросы включали: «Как часто вы читали книги в прошлом году?» и «Как часто за последний год вы играли в такие игры, как шашки, настольные игры, карты или головоломки?»

Участники также ответили на вопросы о познавательной деятельности в детстве, зрелом и среднем возрасте.

Затем исследователи усреднили ответы каждого человека, получив один балл, означающий раз в год или реже, и пять баллов, означающий каждый день или почти каждый день. Люди в группе с высокой познавательной активностью набрали в среднем 4,0, что означало занятия несколько раз в неделю, по сравнению со средним баллом 2,1 для людей с низкой познавательной активностью, что означало занятия несколько раз в год.

В течение периода наблюдения за исследованием у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована деменция Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем активности в среднем деменция развивалась в возрасте 94 лет. У людей с самой низкой познавательной активностью в среднем деменция развивалась в возрасте 89 лет, то есть разница в пять лет. Результаты были аналогичными, когда исследователи скорректировали другие факторы, которые могут повлиять на риск деменции, такие как уровень образования и пол.

Чтобы проверить идею о том, что низкая когнитивная активность может быть ранним признаком деменции, а не наоборот, исследователи также изучили мозг 695 человек, умерших во время исследования. Ткань мозга была исследована на наличие маркеров болезни Альцгеймера, таких как отложения амилоида и тау-белка, но исследователи не обнаружили связи между их когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера и связанных с ней нарушений в их мозге.

«Наше исследование показывает, что люди, которые занимаются более когнитивно-стимулирующей деятельностью, могут откладывать возраст, в котором у них развивается деменция», - сказал Уилсон. «Важно отметить, что после того, как мы учли уровень познавательной активности в позднем возрасте, ни образование, ни познавательная активность в раннем периоде жизни не были связаны с возрастом, в котором у человека развилась деменция Альцгеймера. Наше исследование предполагает, что связь между познавательной активностью и возрастом при которой у человека развивается слабоумие в основном из-за того, что вы делаете в более позднем возрасте».

Ограничением исследования является то, что оно основывалось на группе преимущественно белых людей с высоким уровнем образования. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, применимы ли результаты к населению в целом.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Максакова в купальнике поразила поклонников
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
«Как девочка»: Климова показала сногсшибательную фигуру
игрыдеменция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас какие игры в приоритете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные дни для засолки огурцов в июле и августе 2021: и плохие даты по лунному календарю
2:00:22 7/16/2021
Благоприятные дни для засолки огурцов в июле и августе 2021: и плохие даты по лунному календарю
Как игра в карты влияет на мозг, открытие ученых
2:00:19 7/16/2021
Как игра в карты влияет на мозг, открытие ученых
Экстремизм фруктовой диеты: как съедать 20 бананов, чтобы получить 2000 калорий
1:35:22 7/16/2021
Экстремизм фруктовой диеты: как съедать 20 бананов, чтобы получить 2000 калорий
Кто такой Василий Блаженный: что он значит для Руси?
1:00:27 7/16/2021
Кто такой Василий Блаженный: что он значит для Руси?
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?
12:30:22 7/16/2021
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от ковид?
Календарь дачных работ по Луне на выходные 17-18 июля 2021 года: Луна в знаке Весы и Скорпион
11:20:43 7/15/2021
Календарь дачных работ по Луне на выходные 17-18 июля 2021 года: Луна в знаке Весы и Скорпион
Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область
11:06:16 7/15/2021
Губернатор попросил правительство РФ увеличить поставки вакцины в Новосибирскую область
Пожарные пожаловались Путину на низкие зарплаты и уволились. Смотрите видео
10:41:46 7/15/2021
Пожарные пожаловались Путину на низкие зарплаты и уволились. Смотрите видео
Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года
10:20:54 7/15/2021
Положительные дни для сбора урожая по лунному календарю в июле 2021 года
Минюст признал иноагентами 8 журналистов
10:19:53 7/15/2021
Минюст признал иноагентами 8 журналистов