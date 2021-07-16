Как игра в карты влияет на мозг, открытие ученых

Поддержание активности мозга в пожилом возрасте всегда было разумной идеей, но новое исследование показывает, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в более позднем возрасте может отсрочить наступление деменции Альцгеймера на срок до пяти лет. Исследование опубликовано в онлайн-выпуске Neurology, медицинского журнала Американской академии неврологии от 14 июля 2021 года.
«Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать заниматься теми недорогими и доступными видами деятельности, которые мы рассмотрели в нашем исследовании», - сказал автор исследования Роберт С. Уилсон, доктор философии из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго. «Наши результаты показывают, что может быть полезно начать делать эти вещи даже в 80 лет, чтобы отсрочить наступление деменции Альцгеймера», пишет https://medicalxpress.com
В исследовании приняли участие 1978 человек со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. За людьми наблюдали в среднем семь лет. Чтобы определить, развилось ли у них слабоумие, участники ежегодно проходили обследования, которые включали ряд когнитивных тестов.
Когда исследование началось, люди оценивали свое участие в семи мероприятиях по пятибалльной шкале. Вопросы включали: «Как часто вы читали книги в прошлом году?» и «Как часто за последний год вы играли в такие игры, как шашки, настольные игры, карты или головоломки?»
Участники также ответили на вопросы о познавательной деятельности в детстве, зрелом и среднем возрасте.
Затем исследователи усреднили ответы каждого человека, получив один балл, означающий раз в год или реже, и пять баллов, означающий каждый день или почти каждый день. Люди в группе с высокой познавательной активностью набрали в среднем 4,0, что означало занятия несколько раз в неделю, по сравнению со средним баллом 2,1 для людей с низкой познавательной активностью, что означало занятия несколько раз в год.
В течение периода наблюдения за исследованием у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована деменция Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем активности в среднем деменция развивалась в возрасте 94 лет. У людей с самой низкой познавательной активностью в среднем деменция развивалась в возрасте 89 лет, то есть разница в пять лет. Результаты были аналогичными, когда исследователи скорректировали другие факторы, которые могут повлиять на риск деменции, такие как уровень образования и пол.
Чтобы проверить идею о том, что низкая когнитивная активность может быть ранним признаком деменции, а не наоборот, исследователи также изучили мозг 695 человек, умерших во время исследования. Ткань мозга была исследована на наличие маркеров болезни Альцгеймера, таких как отложения амилоида и тау-белка, но исследователи не обнаружили связи между их когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера и связанных с ней нарушений в их мозге.
«Наше исследование показывает, что люди, которые занимаются более когнитивно-стимулирующей деятельностью, могут откладывать возраст, в котором у них развивается деменция», - сказал Уилсон. «Важно отметить, что после того, как мы учли уровень познавательной активности в позднем возрасте, ни образование, ни познавательная активность в раннем периоде жизни не были связаны с возрастом, в котором у человека развилась деменция Альцгеймера. Наше исследование предполагает, что связь между познавательной активностью и возрастом при которой у человека развивается слабоумие в основном из-за того, что вы делаете в более позднем возрасте».
Ограничением исследования является то, что оно основывалось на группе преимущественно белых людей с высоким уровнем образования. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, применимы ли результаты к населению в целом.