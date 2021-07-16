Признаки катаракты и кому она грозит в старости
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Признаки катаракты и кому она грозит в старости

3:00:467/16/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Катаракта обычно появляется на обоих глазах. Они не обязательно могут развиваться одновременно или быть одинаковыми для каждого глаза.

Катаракта обычно не вызывает болезненных ощущений и не вызывает покраснения или раздражения глаз, но они могут быть болезненными, если они находятся на поздней стадии или если у вас другое заболевание гла
Катаракта обычно не вызывает болезненных ощущений и не вызывает покраснения или раздражения глаз, но они могут быть болезненными, если они находятся на поздней стадии или если у вас другое заболевание глаз

Катаракта - это когда на хрусталике, небольшом прозрачном диске внутри глаза, появляются мутные пятна.

Со временем эти пятна обычно становятся больше, вызывая нечеткое, нечеткое зрение и, в конечном итоге, слепоту.

Когда мы молоды, наши линзы обычно похожи на прозрачное стекло, что позволяет нам видеть сквозь них. По мере того, как мы становимся старше, они начинают матироваться, как стекло в ванной, и начинают ограничивать наше зрение.

Катаракта обычно появляется на обоих глазах. Они не обязательно могут развиваться одновременно или быть одинаковыми для каждого глаза, пишет https://www.nhs.uk

Они чаще встречаются у пожилых людей и могут повлиять на вашу способность выполнять повседневные действия, например, управлять автомобилем.

Катаракта также может поражать младенцев и детей младшего возраста.

Когда обращаться за медицинской помощью

Вам следует обратиться к окулисту, если у вас есть какие-либо из этих симптомов:

  • ваше зрение нечеткое или нечеткое
  • вы находите свет слишком ярким или ослепляющим
  • вам труднее видеть при слабом освещении
  • цвета выглядят блеклыми

Если вы носите очки, вы можете почувствовать, что ваши линзы грязные и нуждаются в чистке, даже если они этого не делают.

Катаракта обычно не вызывает болезненных ощущений и не вызывает покраснения или раздражения глаз, но они могут быть болезненными, если они находятся на поздней стадии или если у вас другое заболевание глаз.

Обследование на возрастную катаракту

Офтальмолог проведет ряд проверок зрения, в том числе проверку остроты зрения, которая измеряет, насколько хорошо вы видите на разных расстояниях.

Если окулист считает, что у вас катаракта, вас могут направить к окулисту (офтальмологу) для дополнительных анализов и лечения.

Лечение возрастной катаракты

Если ваша катаракта не так уж плоха, на время могут помочь более сильные очки и более яркие лампы для чтения.

Но со временем катаракта ухудшается, поэтому в конечном итоге вам потребуется операция по удалению и замене пораженного хрусталика.

Операция - единственное доказанное эффективное лечение катаракты.

Вождение автомобиля и катаракта

Если у вас катаракта, это может повлиять на вашу способность управлять автомобилем.

Вам не нужно сообщать, если у вас есть (или ранее была) катаракта, и вы по-прежнему соответствуете визуальным стандартам вождения.

Если вы водите автобус или грузовик, вам не нужно сообщать , если у вас есть (или ранее были) катаракта и:


  • вы по-прежнему соответствуете визуальным стандартам вождения
  • у вас нет повышенной чувствительности к бликам из-за катаракты

Что вызывает возрастную катаракту?

Не совсем понятно, почему у нас с большей вероятностью разовьется катаракта с возрастом, но некоторые вещи могут увеличить риск катаракты, в том числе:


  • семейная история катаракты
  • курение
  • сахарный диабет
  • травма глаза
  • длительный прием стероидов
  • пить слишком много алкоголя

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