Чудеса сотворит с организмом чайный гриб: даже борется с раком
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Чудеса сотворит с организмом чайный гриб: даже борется с раком

3:30:197/16/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Чайный гриб полезен для вас благодаря содержанию пробиотиков. Эти полезные бактерии творит чудеса в вашей пищеварительной системе, способствуя микробному балансу кишечника.

Несмотря на то, что чайный гриб полезен для здоровья, он не так хорошо изучен, как другие ферментированные суперпродукты, такие как йогурт
Несмотря на то, что чайный гриб полезен для здоровья, он не так хорошо изучен, как другие ферментированные суперпродукты, такие как йогурт

Комбуча - это ферментированный напиток, приготовленный путем добавления бактерий и дрожжей к смеси черного или зеленого чая ( Camellia sinensis ) и сахара. Процесс ферментации позволяет полезным микроорганизмам в чайном грибе размножаться, поэтому он является отличным источником хороших бактерий, называемых пробиотиками. Популярность чайного гриба как оздоровительного напитка связана с высоким содержанием пробиотиков, которые помогают сбалансировать микрофлору кишечника.

Несмотря на то, что чайный гриб полезен для здоровья, он не так хорошо изучен, как другие ферментированные суперпродукты, такие как йогурт. Но пусть это не мешает вам попробовать этот газированный напиток. Предварительные данные о чайном грибе очень многообещающие: исследователи связывают употребление ферментированного чая с пользой для здоровья, пишет https://www.food.news/

Комбуча может помочь с потерей веса
Говорят, что чайный гриб из зеленого чая полезен для похудения. Это связано с тем, что зеленый чай содержит соединение, называемое галлатом эпигаллокатехина (EGCG), которое помогает ускорить метаболизм. EGCG и другие полифенолы в зеленом чае также помогают уменьшить количество жира в крови и теле. Согласно исследованию 2017 года, потребление 300 миллиграммов (мг) EGCG может помочь увеличить количество энергии, которую вы сжигаете во время тренировки. Это может помочь людям, стремящимся похудеть или пытающимся поддерживать нормальный вес.

Между тем, в более раннем исследовании тунисских и французских ученых изучалось влияние зеленого и черного чая на массу тела. Они давали отвары, приготовленные из двух чаев, крысам, питавшимся жирной пищей в течение четырех месяцев. После периода исследования они обнаружили, что черный чай был значительно более эффективным в снижении набора веса и накопления жира, чем зеленый чай. Исследователи отметили, что, хотя зеленый чай содержит больше EGCG, черный чай имеет более высокое общее содержание фенолов и кофеина. Это говорит о том, что фенольные соединения и кофеин в зеленом и черном чае также способствуют снижению веса.

Комбуча может помочь предотвратить рак
Комбуча также может защитить вас от рака. Поскольку он сделан из зеленого или черного чая, он содержит те же мощные противораковые соединения, что и эти два полезных напитка. С каждым глотком этого газированного напитка вы потребляете мощные антиоксиданты и полифенолы, которые могут помочь предотвратить рост раковых клеток . В одном исследовании китайские исследователи обнаружили, что женщины, которые регулярно потребляют зеленый чай, имеют более низкий риск развития колоректального рака, чем те, кто этого не делает. Они также обнаружили, что EGCG в зеленом чае и чайном грибе в 25-100 раз сильнее, чем другие антиоксиданты, такие как витамины C и E.

В другом исследовании индийские исследователи обнаружили, что чайный гриб может остановить рост клеток рака простаты , останавливая механизм, который они используют для роста и распространения. Согласно их отчету, чайный гриб обладает способностью подавлять белки, ответственные за стимуляцию роста новых кровеносных сосудов. В конечном итоге это убивает раковые клетки, потому что они не могут получать достаточное количество питательных веществ.

Комбуча может помочь уменьшить симптомы депрессии
Чайный гриб полезен для вас благодаря содержанию пробиотиков. Эти полезные бактерии творит чудеса в вашей пищеварительной системе, способствуя микробному балансу кишечника. Пробиотики также могут способствовать положительному настроению, производя серотонин, нейромедиатор, который естественным образом регулирует ваше настроение . Высокий уровень серотонина поможет вам успокоиться и почувствовать себя счастливее.

Благодаря содержащимся в нем пробиотикам чайный гриб также помогает уменьшить симптомы депрессии . В исследовании 2017 года группа канадских исследователей изучила влияние пробиотиков на депрессию и обнаружила, что у депрессивных людей, которые пили напиток, содержащий Lactobacillus casei, улучшалось настроение, уровень стресса, тревожность и когнитивные способности . L. casei - одна из многих полезных бактерий, которые вы можете найти в чайном грибе, поэтому употребление этого ферментированного напитка также может поднять вам настроение.

Вы можете купить чайный гриб с разными вкусами в местном магазине по продаже диетических продуктов. Кроме того, вы можете приготовить чайный гриб, не выходя из собственного дома, хотя процесс заваривания может занять неделю или больше, в зависимости от ваших предпочтений. Для тех, кто хочет приготовить собственный чайный гриб, доступны стартовые наборы, содержащие симбиотическую культуру бактерий и дрожжей.

Улучшите свое общее состояние здоровья и самочувствие, добавив в свой рацион этот газированный ферментированный напиток .

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