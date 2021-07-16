Как избавиться от тли на огороде и даче - 5 основных советов
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Как избавиться от тли на огороде и даче - 5 основных советов

4:00:297/16/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Вы можете купить божьих коровок и выпустить их в свой сад, чтобы решить эту проблему, или добавить растения, которые привлекают их и других хищников.

Они могут быть коричневыми, розовыми или зелеными и очень маленькими, всего от одного до трех миллиметров в длину
Они могут быть коричневыми, розовыми или зелеными и очень маленькими, всего от одного до трех миллиметров в длину

Тля может доставлять неудобства любым растениям, как в помещении, так и на открытом воздухе, но как избавиться от надоедливых насекомых? Вот пять советов, как избавиться от зелени на ваших растениях.
Вспышка зеленой мухи, также известной как тля, может быть разрушительной для нескольких растений в вашем саду, разъедая листья и лишая растения их силы. Не только это, но и десятки насекомых зеленого цвета выглядят некрасиво и могут привести к увяданию ваших растений, https://www.express.co.uk
Нет ни одного растения, которое привлекало бы тлю, так как надоедливые мухи летают, как сок, выделяемый растениями.

Вы можете увидеть зеленых мух, связанных с розами, однако любое растение может стать жертвой заражения зелеными мухами.

И, несмотря на название, вы не всегда найдете зеленушку зеленого цвета, так как существует несколько видов под одним зонтом.

Они могут быть коричневыми, розовыми или зелеными и очень маленькими, всего от одного до трех миллиметров в длину.
У зеленых мух шесть ног, и иногда их можно встретить с крыльями, однако не все виды могут летать.

В то время как небольшое количество зеленых мух не причинит вашему растению слишком большого вреда, в больших дозах инвазивные насекомые могут высасывать такое количество сока, что листья становятся морщинистыми и деформируются.

Они также могут привести к повреждению фруктов или цветов на растениях, а также к опаданию хвои.

Итак, что именно вы можете сделать, чтобы бороться с заражением тлей или зеленой мухой?

Есть несколько методов, которые вы можете использовать для борьбы с нашествием зеленых мошек, в зависимости от того, как вы хотите с ними бороться.

1. Поощряйте хищников.

К естественным хищникам зеленых бабочек относятся журчалки, златоглазки и божьи коровки.

Вы можете купить божьих коровок и выпустить их в свой сад, чтобы решить эту проблему, или добавить растения, которые привлекают их и других хищников.

Hayesgardenworld.com сообщает: «Эти полезные насекомые любят такие растения, как кошачья мята, клевер, укроп, мята, душица и тысячелистник».

2. Используйте свои руки.

Если у вас есть время - и желудок - для этого, вы можете пальцем и большим пальцем стереть тлю со своих растений.

Вы можете использовать перчатки, если слишком много думаете о прикосновении к ним вашей голой кожи.

3. Облейте их водой.

Если каждые пару дней направлять шланг на зеленых мух, они унесутся прочь.

Попробуйте опрыскать растение со всех сторон, включая нижнюю часть листьев, где тля любит прятаться.

4. Попробуйте природные средства.

Смешивание определенных ингредиентов с водой может быть удобной системой удаления.

- Один - использовать жидкость для мытья посуды и воду, разбрызгивая их на проблемную зону. Это убьет зеленых мух при контакте.

- Используйте три-четыре капли эфирного масла, такого как гвоздика, мята, розмарин и тимьян, в спрей для рук, затем долейте воды.

Это убьет не только зеленых мух, но и их яйца.
- Смешайте щепотку кайенского перца с литром воды и добавьте столовую ложку жидкости для мытья посуды. Распылите на насекомых, и это убьет их.

- Посыпьте проблемное место кукурузным крахмалом. Hayesgardenworld.co.uk объясняет, что это может засорить внутренние органы насекомого.

5. Купите специалист по химической очистке.

Спреи, в состав которых входят такие ингредиенты, как пиретрум, растительный или рыбий жир, идеально подходят для борьбы с тлей, не повреждая растения.

Опять же, обязательно опрыскайте пораженный участок со всех сторон, обращая внимание на то, что находится под листьями.

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