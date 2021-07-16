Как избавиться от ос в саду - 5 простых и эффективных средств отпугивания
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Как избавиться от ос в саду - 5 простых и эффективных средств отпугивания

5:00:577/16/2021Фото: www.piqsels.com
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Непрошеные гости не только шумят и раздражают, но большинство из них закричит из-за жалящего потенциала хвоста.

Некоторые запахи служат отпугиванием ос, и если проблема в вашем саду, имеет смысл отослать их, выращивая новые растения
Некоторые запахи служат отпугиванием ос, и если проблема в вашем саду, имеет смысл отослать их, выращивая новые растения

Осы  процветают прямо сейчас, когда погода начинает светлеть, а это означает, что вы, несомненно, слышали этот раздражающий жужжащий шум вокруг вашего уха. Вот как избавиться от ос в саду.

Сезон осы уже наступил, но эти маленькие шумные насекомые - отрава лета. Непрошеные гости не только шумят и раздражают, но большинство из них закричит из-за жалящего потенциала хвоста. Хотя ваша мгновенная реакция может заключаться в том, чтобы отогнать шумных существ, на самом деле это последнее, что вам следует делать. Было бы несправедливо не только по отношению к осам, которые занимают важное место в естественной пищевой цепочке, но также, когда их раздавливают, они издают химический сигнал тревоги, который сигнализирует другим осам, что они придут и нападают - последнее, что вы хотите, чтобы произошло, пишет https://www.express.co.uk

Как избавиться от ос в саду

Выращивайте вонючие растения

Некоторые запахи служат отпугиванием ос, и если проблема в вашем саду, имеет смысл отослать их, выращивая новые растения.

Запахи, которые могут быть использованы для предотвращения визита ос, включают стебли томатов, свежую мяту, молотый кофе и гвоздику.

Бордюр из свежих растений мяты поможет предотвратить проникновение ос в ваш сад.

Как вариант, вы можете загрузить оконный ящик мятой - это не только порадует домашнюю атмосферу, но и надежно защитит от ос.

Разбросать масло мяты перечной

Одно исследование в Journal of Pest Management Science, опубликованное в 2013 году, предполагает, что масло мяты перечной - верный способ отпугнуть ос.

Добавьте несколько капель масла на салфетки или ватные шарики и разложите их по саду.

Места, которые привлекают ос, обычно находятся между настилом, крышами, навесами и любыми другими зазорами.

Если проблема с осами распространяется и на ваш дом, вы можете использовать ту же уловку в помещении, чтобы заставить их летать по вашей кухне.

Установите ловушки для сахара и воды

Налейте раствор сахара и воды в открытую бутылку и повесьте ее в саду.

Липкая смесь привлечет ос, которые впоследствии заползут внутрь и, вероятно, попадут в ловушку и умрут.

Вы можете купить множество ловушек для ос, которые делают это с более простыми функциями, такими как съемные вершины, так что вы можете выпустить осу после того, как она окажется в ловушке, если хотите.

Но если вы выберете этот метод, просто помните, что он разозлит осу, поэтому будьте особенно осторожны и защитите себя, если у вас аллергия на укусы ос.

Не оставляйте включенным наружное освещение.

Старайтесь не оставлять внешний свет включенным дольше, чем необходимо.

Свет привлекает насекомых, в том числе ос, которые затем охотятся на них.

Хотя убийство ос должно быть последним средством, как и в случае со всеми животными и насекомыми, если вы все перепробовали, и это не сработало, возможно, пришло время принять решительные меры.

Это означает обращение к истребителям вредителей и тому подобное за профессиональной помощью.

Сжечь свечи с цитронеллой

Это отличный совет по содержанию не только ос, но и всех других насекомых, если вы едите на улице.

Свечи с цитронеллой можно найти в Интернете и в некоторых хозяйственных магазинах.

Цитронелла - это натуральное масло, которое отпугивает насекомых и производится путем дистилляции различных видов листьев и стеблей лемонграсса.

Если вы обнаружите, что аромат слишком сильный, чтобы держать его на столе, почему бы не пойти за чайными огоньками, расставленными по всему саду.

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