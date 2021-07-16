Как очистить липучку: сделайте свою липучку снова липкой с помощью ТРЕХ главных приемов
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Как очистить липучку: сделайте свою липучку снова липкой с помощью ТРЕХ главных приемов

4:30:237/16/2021Фото: furmoda.ru
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Люди могут обнаружить, что продукты с липучкой притягивают множество грязи, а британским летом могут оказаться покрытыми грязью, что не позволяет им работать.

Прежде чем научиться извлекать грязь с липучки, люди должны знать, в первую очередь, как это предотвратить
Прежде чем научиться извлекать грязь с липучки, люди должны знать, в первую очередь, как это предотвратить

Липучка на обуви и одежде уже не так популярна, как когда-то, но, как известно, ее сложно чистить без ущерба для целостности. Как чистить липучку?
В сухое или влажное лето их обувь будет покрыта грязью, которую привлекает уникальная застежка. Родителям необходимо знать, как чистить липучку, не нарушая ее целостности, пишет https://www.express.co.uk

Как чистить липучку

Липучка - это и название застежки, и бренд, который ее создал.
 На своем официальном сайте он признает, что используемый материал «трудно содержать в чистоте».

Люди могут обнаружить, что продукты с липучкой притягивают множество грязи, а британским летом могут оказаться покрытыми грязью, что не позволяет им работать.

Держите это пристегнутым

Прежде чем научиться извлекать грязь с липучки, люди должны знать, в первую очередь, как это предотвратить.

На открытом воздухе этот материал притягивает к себе больше всего грязи, пыли и волос.

Людям, которые используют предметы или одежду с застежками-липучками, рекомендуется держать соединение закрытым, когда оно не используется.

Для общего подхода

У людей, которые хотят удалить как можно больше грязи, есть несколько вариантов.

Первое, что они могут сделать, - это удалить пыль и грязь со значительного участка с помощью ленты.

Они могут прикрепить его полосой и оторвать за один раз или использовать двусторонний скотч, обернутый вокруг пальца, для нацеливания на самые грязные участки.

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