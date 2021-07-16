Пенсия по потере кормильца 2021: кому положена и как оформить
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Пенсия по потере кормильца 2021: кому положена и как оформить

5:30:077/16/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Если кормилец имел даже небольшой стаж работы, то каждому из членов семьи на его иждивении назначается страховая пенсия.

рубли
Под потерей понимается не только гибель кормильца, но и признание его пропавшим без вести

Поддержка российских семей в тяжелых жизненных условиях – одна из основных задач государства. Иногда семейное благополучие становится под угрозу в результате трагических обстоятельств. К таковым относится потеря кормильца, например, смерть одного из супругов.

Утрачивая часть финансов, семья становится менее социально-защищённой. Сгладить этот эффект призваны ежемесячные выплаты по потере кормильца. Они назначаются, если в семье есть члены, не способные обеспечить себя самостоятельно.

Кому дают?

Под потерей понимается не только гибель кормильца, но и признание его пропавшим без вести. Таким человек становится, когда его местоположение неизвестно в течение года.

Если у овдовевшего супруга есть работа, он не находится в отпуске по уходу за ребёнком, его возраст меньше пенсионного и у него нет инвалидности, пенсия ему не положена. На выплату могут рассчитывать только члены семьи, живущие на иждивении.


  • Иждивенцами считается младшее поколение семьи – дети до 18-ти лет и молодёжь до 23-х, очно обучающаяся в высших учебных заведениях. Дети с инвалидностью могут рассчитывать на выплату пожизненно.
  • Родители потерянного кормильца, будучи инвалидами или в пенсионном возрасте, тоже могут оформить выплаты.

Система получения пенсии усыновлёнными детьми не отличается от родных. Выплаты для отчима и мачехи назначаются по обычной схеме, если ребёнок воспитывался ими не меньше 5-ти лет.

Какова сумма?

Если кормилец имел даже небольшой стаж работы, то каждому из членов семьи на его иждивении назначается страховая пенсия. Она состоит из фиксированной части, которая в 2021 году соответствует 3 022-м рублям, и выплат на основе индивидуального пенсионного коэффициента кормильца. ИПК увеличивается вдвое для детей, потерявших мать-одиночку. Ребёнок, утративший обоих родителей, получает сумму их ИПК.

Для ребёнка, кормилец которого не имел ни дня стажа, или анонимно оставил дитя в медучреждении, выплачивается социальная пенсия. Она регулярно повышается на основе индексации. В 2021 году рост суммы составил 3,4%. В результате, потеря одного родителя даёт иждивенцу пенсию размером 5 796 рублей, а отсутствие обоих позволяет рассчитывать на сумму в 11 593 рубля.

Как получить?

Любой россиянин, потерявший кормильца, для получения пенсии обязан проживать на территории родной страны. За оформлением выплат ему следует посетить филиал Пенсионного фонда, Многофункционального центра или онлайн-кабинет на «Госуслугах».

В документы, которые понадобится взять с собой, входит свидетельство, подтверждающее смерть или пропажу кормильца, индивидуальный СНИЛС, паспорт или свидетельство о рождении, чтобы подтвердить родственную связь. Кроме того, паспорт пригодится при подтверждении возраста, брачного союза и места проживания. Также важно захватить документы с работы кормильца, которые подтвердят его трудовой стаж. Студенты ВУЗов должны принести справку об обучении на очном отделении.

Первая выплата будет назначена с месяца обращения иждивенца. Ежемесячные выплаты прекращаются, как только ребёнок достиг совершеннолетия или закончил ВУЗ.

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